S’han acostumat a conviure amb l’incivisme de la gent. Excrements al bell mig del carrer, guixades a les seves parets o contenidors que desborden. És una estampa “massa freqüent” a alguns carrers de diferents punts de Sabadell, i el veïnat demana que les administracions tinguin especial cura dels espais que més s’han anat “denigrant” amb el temps per evitar que es converteixin en guetos de la brutícia i l’incivisme. O, fins i tot, un escenari delictiu.

“Volem un espai públic polit”, reclama la Nieves Jiménez, veïna del barri de Can Puiggener, que explica que evita passar per les zones més deteriorades durant la nit perquè li generen “desconfiança”. I és que els espais més vandalitzats generen també un efecte crida, segons els experts. “És un missatge públic que anuncia que aquella zona no està vigilada. I això no genera confiança a les persones”, sosté Montserrat Iglesias, directora de l’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral UAB. “La deixadesa atrau el vandalisme”.

És el que es coneix com a teoria dels vidres trencats. A banda de l’efecte crida, les persones tenen més sensació d’inseguretat. Segons la darrera enquesta de seguretat pública de Catalunya, el 32% de les persones deixaven de fer coses segons la seva percepció de seguretat. “És només una percepció, però comporta conseqüències reals”, sosté Iglesias. “El deteriorament dels barris aumenta la sensació d’inseguretat”, afegeix. Especialment es fa visible entre els espais vandalitzats, que és la segona causa que més sensació d’inseguretat genera, segons l’enquesta.

Segons els darrers registres, la Policia Municipal va detectar 21.399 incidències en matèria de convivència i seguretat el 2021. La majoria dels delictes a Sabadell (48%) no són crims de sang, ni atempten directament contra les persones, sinó contra l’ordre públic, com ara el tràfic de drogues. On es concentren més delictes? Segons les dades policials, a Sabadell es detecten cinc delictes per cada cent habitants. Una mitjana que escala a alguns barris com ara Gràcia (11,4), Campoamor (11,05), Torreguitart (7,5) o els Merinals (5,8).

Què hi pot fer, Sabadell?

Sabadell ha instal·lat 43 punts de videovigilància que controlen 24/7 diferents zones de la ciutat. Una iniciativa que aplaudeixen tant els veïns com des de l’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral UAB. A Can Puiggener, per exemple, els actes vandàlics contra l’ascensor que uneix el barri amb la Gran Via han caigut des que les càmeres ho vigilen. Ara bé, sostenen que “no és suficient”.

“Les administracions han de prevenir, però també cuidar aquests espais públics per evitar aquesta sensació d’inseguretat”, considera Iglesias. També tenir mà dura a través de sancions. La propera ordenança de seguretat i civisme endurirà les multes contra els vàndals.