43 punts de videovigilància a Sabadell: “Les càmeres eren necessàries”

Sabadell està sota el control de càmeres de 43 càmeres de videovigilància. La policia detecta així més i millor els problemes de seguretat a Sabadell i els delinqüents s’ho pensen dos cops abans de cometre un fet delictiu.

Segons les dades del Dibaròmetre, el darrer estudi de la Diputació de Barcelona, per al 10% dels sabadellencs, la seguretat és un dels principals problemes ciutadans a la nostra ciutat, però està molt per sota de la percepció a altres municipis com ara Terrassa (30%) o la mitjana provincial, que és d’un 17,7%. En aquest sentit, els veïns consideren que les càmeres són “tot un encert” per a intimidar els delinqüents.

Aquest mes s’han estrenat dos nous aparells a la plaça d’Espanya i cinc més a l’Eix Macià i parc de Catalunya, una de les zones de Sabadell amb major afluència de persones. Però què els hi sembla aquesta mesura a veïns, hostalers i comerciants? Els residents consultats pel Diari coincideixen de forma unànime amb un ‘sí’ rotund a la vigilància per evitar robatoris, vandalisme i altres delictes.

Un ‘sí’ rotund

“Les càmeres ja eren necessàries. Gràcies a la vigilància, es redueixen certes conductes”, apunta Francesc Portalés, president de l’associació de veïns de la Concòrdia i ho corrobora Francisco Martínez, també veí de la zona i membre de l’entitat.

El mateix pensen els hostalers de l’Eix Macià, que fa uns mesos denunciaven “indefensió” davant dels robatoris als seus establiments. “Ens sembla molt bona idea, és dissuassori i molts s’ho pensaran abans robar als nostres establiments”, considera en Javi Fernàndez López, propietari de Macrobocatas Popeye.

Aquest estiu, el Javi va ser víctima d’un robatori al seu restaurant: l’assaltant es va endur tauletes electròniques del bar i les càmeres de seguretat de l’establiment el van enxampar. No va ser l’únic cas. Dies després, van detenir dos joves per un assalt amb força al restaurant Chumi Churri, a pocs metres del Popeye.

“És una idea molt encertada”, coincideix en Francisco González, representant dels restauradors de la zona. També ho veu així de clar en Francisco Arribas, del Metròpolis: “Està molt bé, si hi ha cap problema, es pot detectar a través de les càmeres”. El que espera és que “no s’utilitzi com a mètode recaptatori, sinó per reforçar la seguretat”, diu.

Uns metres més al nord, en Yeray Castillo, veí de la plaça d’Espanya, també ho veu amb bons ulls. Creu que és una “molt bona mesura” sempre que estigui justificada amb dades. “Espero que això incrementi la seguretat, bé perquè es produeixen menys delictes o perquè ajuden a identificar els delinqüents més ràpidament”, apunta. Ara bé, considera que ha d’estar justificat: “Si no aconsegueixen aquest objectiu, és millor que no s’hi inverteixin més diners i recursos”, considera. En total, les càmeres que s’han instal·lat en el darrer mandat han costat uns 200.000 euros a les arques municipals.

14 gravacions per fets delictius

“Les càmeres ens permeten detectar fets delictius i actuar amb major rapidesa”, sostenen fonts de l’Ajuntament de Sabadell. Fins i tot asseguren que han detectat fets que, si no fos per les càmeres, no s’haguessin detectat mai. Les imatges queden gravades i, per tant, serveixen per a investigacions policials i posteriors identificacions.

Segons les darreres dades municipals, només aquest any s’han fet ús 14 vegades per a perseguir fets delictius, a petició de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra. “És molt important el seu efecte dissuasiu”, defensen aquestes fonts.

Desplegar una xarxa més gran

És una aposta en ferm. De fet, els pressupostos de 2023 preveuen 105.000 euros per al desplegament de noves càmeres de seguretat a quatre barris més de Sabadell. El projecte contempla quatre noves ubicacions: Passeig de la plaça Major (Centre), la plaça del Pi (Ca n’Oriac), l’estació de Sabadell Sud (Campoamor) i la plaça de la Creu de Barberà.

Per què aquestes zones? Segons al·lega l’Ajuntament, els indrets no es trien a la lleugera, sinó que han de ser punts molt concorreguts, com ara espais on es celebren grans esdeveniments, eixos comercials i places i estacions d’FGC o Rodalies.

Així i tot, hi ha altres persones que reclamen aquesta mesura per l’excepcionalitat de la seva zona. Es tracta dels veïns de Castellarnau que també demanen més vigilància pública per evitar els assalts a les seves llars: “Entenem que vivim a una zona residencial, però hem tingut molts intents de robatori”, expressa l’Ana P., veïna del barri que, conjuntament amb un grup de veïns, va contactar amb el Diari per reclamar un reforç de la vigilància.

Com ha funcionat a altres punts?

Encara és d’hora per analitzar quin ha estat l’impacte directe de la instal·lació de càmeres als diversos barris. Així i tot, el feedback veïnal és positiu: “No són la solució absoluta, cal policia de proximitat, però és cert que l’ascensor de Can Puiggener ja no s’ha avariat per actes vandàlics”, explica en Bouarfa Chilah, veí del barri.

Els “trapicheos” i incivisme a la plaça Picasso de Campoamor també han quedat reduïts a l’anecdòtic. “Han funcionat molt bé”, sosté Montse Muniente, des de l’entitat veïnal de Campoamor. No tothom ha tingut la mateixa sort: “Em van robar dins del cotxe tot just davant de les càmeres. Ningú no va fer res. Per a què serveix aquesta vigilància?”, es pregunta un veí, l’Antonio.