Veïns de Castellarnau (Sabadell) reclamen més vigilància: “Els lladres entren en tres minuts”

“Van trigar només uns minuts a endur-se totes les joies”, exposa A.P, propietària d’una de les cases de Castellarnau de Sabadell que ha patit recentment un robatori. Un grup de veïns ha contactat amb el Diari per reclamar un reforç de la vigilància al barri per evitar robatoris a la zona, una demanda que fa temps que tenen sobre la taula. “En pocs dies hem viscut tres intents de robatori”, expressa una altra veïna que s’estima més mantenir-se en l’anonimat.

El veïnat reclama la instal·lació de càmeres de videovigilància, com ja s’ha fet a altres barris de la ciutat, per desmobilitzar els lladres, l’increment de la seguretat a la zona, amb un reforç del patrullatge de la Policia Municipal amb agents de paisà i el control de matrícules a les entrades i sortides del barri. “Sabem que no és un barri conflictiu, però tenim un problema que cal abordar”, considera la veïna.

La Policia Municipal no té constància de denúncies recents per robatoris, tot i que es reuneixen periòdicament amb el veïnat per abordar problemes de seguretat. “Hi ha patrulles molt sovint”, sostenen fonts policials. Així i tot, els veïns no consideren que sigui suficient i demanen que es reforci el control, especialment, quan cau la nit.

Un precedent pre-pandèmia

Abans de la pandèmia el veïnat va recollir signatures per demanar a l’Ajuntament una actuació urgent. Aleshores la policia va comptabilitzar diverses desenes de robatoris a la zona, amb una especial incidència als carrers Jules Verne i John Lennon. “Es va reforçar el control policial, i els intents de robatori van retrocedir molt”, destaca un veí que vol mantenir el seu anonimat. Ara, però, sostenen que “s’han tornat a reactivar”.

Un altre dels problemes que afronta el veïnat és la pràctica de cruising (sexe al carrer) al barri. Fa alguns anys, l’Ajuntament de Sabadell va prohibir aparcar o parar a un tram dels carrers Jules Verne, Mark Twain i Olof Palme per evitar aquesta pràctica, després que els veïns ho denunciessin en nombroses ocasions. Però aquesta pràctica “no ha desaparegut” encara. “Creiem que aquestes pràctiques es reduirïen amb la instal·lació de videovigilància”, destaca en Daniel S., veí del barri. Amb tot, esperen que l’Ajuntament posi fil a l’agulla.