“Ja no hi ha conversa”: els sabadellencs opinen sobre l’ús excessiu de les pantalles

“Des de la pandèmia, hi ha hagut una creixent preocupació, tant per part dels professionals com de les famílies. Els problemes associats a l’ús de les pantalles s’estan fent cada vegada més evidents”, explica Cristina Forcelledo, psiquiatra infantojuvenil de l’hospital Parc Taulí. Preguntem als sabadellencs sobre l’ús que fan de les pantalles.

Imelda Morales: “Ja no hi ha conversa, tothom està amb el mòbil”

Imelda Morales separa l’ús que fa del mòbil al matí i a la tarda, en funció de si està o no a la feina. “Treballo, i en tota la tarda no el faig servir”, explica. Durant els matins sí que l’utilitza més, i una de les coses per les quals li va molt bé és per mirar l’hora.

En general, creu que el mòbil es fa servir massa, i “em fa molta pena veure que ara no hi ha molta conversa entre la gent. Tota l’estona tothom està amb el mòbil”. Una situació d’aquestes característiques l’ha viscut de primera mà en el seu entorn. “A vegades ens trobem amb les amigues, cadascuna està amb el seu mòbil i jo dic ‘ei, com a mínim parlem, no estiguem amb el telèfon’”. Morales creu que l’ús del mòbil s’ha generalitzat tant que “és una mania o una necessitat que un ja té. Molta gent utilitza massa el telèfon”.

Marc Escanez: “Fem servir massa les pantalles. Quan no és una cosa és l’altra”

Mentre espera l’autobús, Marc Escanez escolta música i mira vídeos en el mòbil alhora, amb els auriculars posats. És la principal eina que fa servir per ocupar els temps d’espera com aquests. Fa uns tres anys va esborrar del seu mòbil les aplicacions de les xarxes socials, perquè “hi dedicava molta estona, unes cinc hores al dia”. El sabadellenc creu que “en general, fem servir massa les pantalles.

El mòbil, la TV, la videoconsola, etc. Si no és una cosa, és l’altra”. Per ell, aquí hi ha un problema quan s’hi dedica massa estona. “Si jugues un quart d’hora et va bé, altra cosa és que hi estiguis deu hores”, subratlla.

Patrick Tan Pascual: “Quan estic avorrit miro el mòbil”

A Patrick Tan Pascual el mòbil li serveix d’eina de treball. Però admet que “tot el dia” hi està a sobre. I reconeix que la dependència que li genera és bastant alta perquè “quan estic avorrit miro el mòbil”. Wallapop, Instagram, TikTok… lideren la llista d’aplicacions que utilitza més; xarxes socials que aconsegueixen la seva atenció i que dediqui un bon grapat de minuts a consumir-les.

Pascual creu que potser seria bo no utilitzar tant aquest dispositiu electrònic que ens connecta arreu, però no hi veu una alternativa. Al seu entorn té “amics que juguen a la consola tot el dia, no surten i no fan res”, per la qual cosa també pensa que seria bo reduir l’ús de les pantalles.