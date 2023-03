Les notícies més destacades d’aquest dijous a Sabadell

L’actualitat informativa a la ciutat arriba aquest dijous marcada per la decisió del Tribunal Suprem, que ha acordat en les últimes hores elevar les penes als tres integrants de La Manada de Sabadell.

Dos dels condemnats a 13 anys i 6 mesos hauran de complir 24 anys de condemna. En el cas del tercer condemnat, passarà dels 22 als 28 anys de presó, 12 dels quals com autor de la violació i 16 més com a cooperador necessari de dues altres agressions comeses per dos homes, un dels quals no ha pogut ser identificat i un altre està desaparegut.

La història de la Y. Fedorishyn és una de les 415 que ha acollit la nostra ciutat des del març de 2022, segons les darreres dades de l’Idescat. Són més elles que ells: a Sabadell resideixen 275 dones que fugen de la guerra d’Ucraïna i només 140 homes, amb dades del mes de febrer de 2023.

El món del delivery viurà una autèntica revolució en els propers anys. AldoraTech, una start-up amb seu a Sabadell, es vol convertir en el referent del transport logístic mitjançant drons fabricats en una impresora 3D.

Les nevades no són un fenomen meteorològic habitual a Sabadell. Per això, tots tenim gravades a la retina aquelles que hem pogut presenciar o mantenim guardades a la memòria aquelles jornades en què, tal com ens han explicat, la ciutat va quedar tenyida de blanc. Repassem algunes de les més recordades.

Atac contra la discoteca Waka Sabadell (Sant Quirze). Arran ha acusat la sala de promoure un model d’oci masclista i racista. En un vídeo que l’organització ha publicat a les seves xarxes socials, s’observa com alguns joves trenquen els vidres de dins i pinten les parets del local.