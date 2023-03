[Per Albert Acín i Marc Parayre]

El món del delivery viurà una autèntica revolució en els propers anys. AldoraTech, una start-up amb seu a Sabadell, es vol convertir en el referent del transport logístic mitjançant drons fabricats en una impresora 3D. L’empresa, fundada per un grup de tres joves emprenedors el 2020, aspira a aconseguir 750.000 euros en una ronda d’inversió al Four Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress. “Som els únics que ho fem i sabem fer a Espanya”, reivindica un dels fundadors, Francesc Viaplana, des del seu estand del Mobile. El 2022, la start-up sabadellenca ha facturat uns 80.000 euros.

AldoraTech, que disposa de sis treballadors, s’ha orientat, de moment, a dos grans mercats: el sanitari i el logístic. D’una banda, treballa pel Siscat i pel CatSalut encarregant-se del transport de material santiari de diferents hospitals de Catalunya. De l’altra, començarà a operar per fer entregues d’última milla de Correus aquest mateix mes.

Disseny i fabricació a Sabadell

El disseny i la fabricació dels ginys es fan a Sabadell, mentre que els tests es realitzen a Almacelles (Segrià) i a l’Aeroport de Lleida-Alguaire. “Vam començar fent proves en entorns rurals, però ara ja estem preparats per treballar a les ciutats”, explica Viaplana.

Els drons disposen d’una tecnologia pròpia que permet arribar al punt d’entrega sense necessitat d’aterrar. L’A14M, el seu model patentat, entrega paquets de més de tres quilograms que transporta gràcies a un cable i un ganxo. L’aparell és capaç de colar-se en entorns més petits i disposa d’un sistema de seguretat innovador gràcies a les càmeres i a la Intel·ligència Artificial integrades. “Detecta el receptor del paquet i no l’entrega fins que s’ha apartat. Així s’eviten possibles accidents i robatoris”, assegura Tarek Alrifai, enginyer de desenvolupament i investigació de l’empresa emergent. Així mateix, el giny disposa de paracaigudes i d’un sistema de prevenció de col·lisions.

El dron dissenyat per AldoraTech arriba als 60 quilòmetres d’autonomia i té un cost operatiu baix. “Competeix amb les tecnologies i preus de països d’Àsia”, expliquen els seus fundadors. De moment, la seva voluntat és operar a Catalunya, però no estan tancats a créixer, primer a la resta de l’Estat i després a nivell europeu. “A mitjà i llarg termini volem arribar a altres països”, exposen. El sector aeronàutic és un dels més dinàmics de l’Estat en termes d’innovació i negoci. L’any 2021, va facturar 9.000 milions d’euros i donava feina a 38.000 persones en tot l’Estat.

En un futur al ‘hub’ aeronàutic?

Des d’AldoraTech no descarten formar part del hub aeronàutic de l’Aeroport de Sabadell en un futur. “Estem en contacte amb els promotors, però, de moment, no tenim pensat marxar d’on som”, apunta Viaplana. La darrera empresa en adherir-se al hub aeronàutic ha sigut la companyia de fabricació i llançament de nanosatèl·lits Celestia Aerospace, que s’instal·larà a tocar de l’aeroport, des d’on farà els treballs d’enginyeria, disseny i producció dels artefactes. L’empresa utilitza una tecnologia puntera: serà la primera empresa europea capaç d’enviar nanosatèl·lits des d’avions i no des de coets d’enlairament.