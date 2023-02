El congrés de tecnologia mòbil més gran del món, el Mobile World Congress (MWC), va obrir portes ahir a Barcelona en la primera edició sense cap restricció per la Covid en tres anys. L’esdeveniment, que s’allargarà fins al dijous 2 de març, engloba tots els sectors que depenen de la tecnologia mòbil i se centrarà en el desplegament 5G, la digitalització de l’economia, les xarxes obertes, la realitat virtual i el metavers. Més de 2.000 empreses com Samsung, Xiaomi, Huawei, Telefónica, Orange, Vodafone o Ericsson mostraran les últimes solucions als 85.000 congressistes que es reuniran a la capital catalana al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.

Presència sabadellenca

Sabadell també es connecta al Mobile. De fet, fins a vuit empreses emergents de la ciutat participen en la fira —l’edició passada en van ser quatre— amb l’objectiu de cercar socis i inversió per accelerar el creixement dels seus encara incipients negocis. Totes elles tindran un estand situat al germà petit del Mobile, el Four Years From Now (4YFN), excepte una (Qualla), que tindrà presència a l’espai de la Generalitat al mateix congrés.

Les vuit start-ups són les següents: Columat, que disposa d’un servei de recollida de la compra mitjançant armariets intel·ligents; Qualla, que compta amb una aplicació que permet posar ordre durant la recollida dels infants a les escoles; Anais Medical, que crea productes que imiten el cos humà i permeten a estudiants i professionals fer pràctiques amb models realistes; AldoraTech, proveïdor d’un servei de transport aeri a través de drons; Haddock, especialitzada en una plataforma de gestió per a restaurants; Imaginae, que dissenya i desenvolupa aplicacions a mida per a empreses; Palup, que disposa d’una aplicació permet als usuaris que l’utilitzen socialitzar i conèixer gent, i Hashing DNA, dedicada a la certificació digital de qualsevol fitxer o contingut web amb tecnologia blockchain.

Així mateix, diverses empreses de la comarca també tindran un espai al Mobile per presentar les seves innovacions. Tres d’elles són Adaptical, que usa la intel·ligència artificial per crear eines d’educació adaptativa, perquè l’alumnat millori el seu aprenentatge; Vottun, que compta amb una plataforma capaç de connectar-se amb tota mena d’aplicacions i infraestructures de les companyies; i Zero 2 Infinity, ha ideat un projecte, anomenat Bloon, que té com a objectiu portar turistes a l’estratosfera en globus d’heli a una altura de 36.000 metres.

Impuls al saló 4YFN

El saló de les start-ups Four Years From Now (4YFN), dedicat a la innovació i l’emprenedoria, torna a repetir ubicació amb 550 expositors que buscaran inversió per als seus projectes. Aquest cop, l’entrada nord, la més propera al 4YFN, està oberta. Precisament, aquesta és la porta que queda més a prop de la terrassa on se celebrarà el Beat Barcelona, l’espai oficial d’afterwork del congrés.

Cal tenir en compte que Catalunya compta amb 2.022 start-ups (dades de l’any 2022), un 6,3% més que l’any anterior, segons el darrer informe d’Acció. Pel que fa a Sabadell, la cocapital vallesana en té 31 i ocupa, d’aquesta manera, la tercera posició en el rànquing de localitats amb més empreses emergents actives. Quant al nombre de treballadors, les empreses emergents sabadellenques donen feina a un total de 238 persones, rècord històric a la ciutat, tal com apunta l’informe d’Acció.

‘Start-ups’ al MWC

Columat

La start-up Columat, creada l’any 2020 per la sabadellenca Georgina Coll i el terrassenc Albert Bladas, aprofitarà el seu pas pel Mobile World Congress per trobar nous inversors. L’empresa emergent, que compta amb un servei de recollida de la compra mitjançant armariets intel·ligents (‘smart lockers’) que permet optimitzar la logística i reduir l’impacte ambiental, vol tancar la seva primera ronda de finançament per iniciar la seva internacionalització.

França i Portugal són els primers mercats escollits, tot i que la intenció és arribar a més països. “La nostra solució és encara molt escalable i creiem que pot ser útil en molts sectors. Som optimistes amb el futur que ens espera”, apunta Georgina Coll.

Qualla

Qualla, nascuda el 2017, pretén establir nous acords de col·laboració i beneficiar-se de les sinergies del congrés. “El Mobile World Congress és un gran aparador. De fet, ja ens ha contactat gent de tot el món per venir al nostre estand i que li ensenyem la nostra solució. La intenció és aconseguir nous ‘partners’ internacionals per poder expandir-nos a altres països”, explica el fundador i conseller delegat de l’empresa emergent, Carles Porta.

En un segon pla queda l’objectiu d’obtenir nous clients. Qualla compta amb una aplicació que permet posar ordre durant la recollida dels infants a les escoles, extraescolars, clubs esportius i casals d’estiu. Ja són uns 8.000 usuaris que fan servir l’eina.

Anais Medical

Anais Medical, un projecte sorgit de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), presentarà les seves solucions amb la intenció d’aconseguir inversions. Liderada pel nefròleg de l’hospital Dr. José Ibeas, l’empresa emergent crea productes que imiten el cos humà, com un braç, i permeten a estudiants i professionals fer pràctiques amb models realistes. La intenció és que així puguin entrenar i millorar les habilitats tècniques dels processos intervencionistes de manera que “l’entrenament sigui el menys possible amb la pràctica del pacient”, segons el doctor.

La companyia ofereix productes de simulació en diferents àrees com la nefrologia, la cirurgia vascular, la radiologia o la infermeria.

AldoraTech

AldoraTech, que se situa a l’estand d’Acció (l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya), participarà en el 4YFN amb el propòsit principal d’acabar de tancar una ronda d’inversió, que serà pròxima als 750.000 euros. L’empresa emergent, liderada pel sabadellenc Eduard Gómez —qui n’és el conseller delegat—, proveeix d’un servei de transport aeri a través de drons que té com a objectiu contribuir a una automatització verda de la logística.

AldoraTech ha facturat uns 80.000 euros aquest 2022. A més, ha estat escollida entre les ‘start-ups’ amb més potencial de Catalunya, segons Acció. Es tracta, doncs, d’una de les empreses emergents que més destaca.

Haddock

Haddock, nascuda enmig de la pandèmia, ja és una habitual del Mobile World Congress. Enguany, l’empresa emergent, creada pels sabadellencs Arnau Navarro i Pol Rosell, així com pel barceloní Carlos Marchal, pretén tancar nous clients internacionals. Amb presència ja a Portugal, el propòsit de Haddock és arribar a més països europeus. De moment, la companyia ja és present a centenars d’establiments de restauració a tot Espanya.

Haddock disposa d’un programari SaaS (Software as a Service) B2B que permet optimitzar el control de costos i tenir una visió general del negoci amb intel·ligència artificial. Arnau Navarro donarà a conèixer avui Haddock en una xerrada organitzada per CaixaBank.

Imaginae

Imaginae, empresa fundada pel sabadellenc Juanjo Raya, participa al Mobile amb la intenció de buscar finançament extern per tirar endavant un nou projecte, anomenat Helmeapp, per digitalitzar el sector dels psicòlegs, fisioterapeutes, osteòpates i altres perfils de medicina alternativa. “Estem acabant el primer prototip del projecte i estem en cerca d’inversors per poder-lo arrencar amb garanties. A més, busquem un equip de màrqueting i comercial potent”, detalla Juanjo Raya.

Imaginae, que dissenya i desenvolupa aplicacions a mida per a empreses que tenen l’objectiu de créixer en innovació, també pretén aprofitar el seu pas pel Mobile per “donar visibilitat” a les iniciatives de la companyia.

Palup

Per la seva banda, Palup, start-up creada pel sabadellenc Gerard Nesta i pel terrassenc Xavier Serra, no tindrà estand propi en el Mobile, però sí que hi participarà activament. De fet, tindrà presència en xerrades i aprofitarà el congrés per establir contactes amb potencials clients, així com col·laboradors. “Hem decidit assistir-hi pel nostre compte per fer-hi, sobretot, networking”, assenyala el cofundador i director tecnològic de l’empresa emergent, Gerard Nesta.

Palup disposa d’una aplicació que permet als usuaris que l’utilitzen socialitzar i conèixer gent amb qui fer plans de tota mena, des d’anar a fer un cafè com anar al teatre o fer un tast de vins.

Hashing DNA

La start-up sabadellenca Hashing DNA també exposarà la seva línia de negoci a la fira. L’empresa es dedica a la certificació digital de qualsevol fitxer o contingut web amb tecnologia blockchain, i és per això que mostrarà les particularitats del seu aplicatiu als clients potencials. De fet, Hashing DNA pretén tancar reunions amb clients durant els quatre dies del congrés de start-ups amb el propòsit de tancar vendes internacionals.

L’empresa emergent, que es va crear l’any 2018 gràcies a l’acceleradora de projectes de Sabadell Infinitum Projects, es troba en un dels estands de la Generalitat. El fundador i conseller delegat de Hashing DNA és Edgar Jordà.