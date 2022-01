Els fundadors de Haddock: “Mai hauríem pensat que aixecaríem tanta inversió”

La sabadellenca Haddock està en un núvol. En només un any ha passat de llançar el seu software de gestió per a restaurants a ser acceptada en el programa d’acceleració de start-ups de Silicon Valley, Y Combinator, i aixecar més d’un milió d’euros d’inversió. Creada durant el confinament, la companyia està creixent de forma exponencial.

Els sabadellencs Arnau Navarro i Pol Rosell, dos dels fundadors juntament amb Carlos Marchal, miren enrere i valoren tot el que han aconseguit. Això sí, asseguren que Haddock no ha fet més començar. La intenció de la companyia és millorar “al màxim” i expandir-se més enllà de l’Estat. De fet, establiments de restauració de Portugal ja comptem amb Haddock i l’empresa estudia fer el salt a Itàlia i Amèrica Llatina.

Què suposa per a vosaltres haver entrat a una de les millores acceleradores del món?

Pol Rosell: Entrar a Y Combinator és un somni, ja que hi ha empreses de tot el món. Dins del sector tecnològic, l’acceleradora de Silicon Valley és com la meca. És d’on han sortit grans empreses com Airbnb o Twitch. Només vuit empreses més d’Espanya han aconseguit entrar-hi.

Arnau Navarro: L’ecosistema start-up dels Estats Units és molt diferent del d’aquí. Allà et valoren pel potencial del teu producte, no per la quantitat que factures l’any. De fet, d’una nit a l’altra vam aixecar un milió d’euros d’inversió, quan teníem previst aixecar-ne 600.000.

Com va anar el procés perquè que us acceptessin? P. R: L’Arnau va tenir la iniciativa. Vam decidir mantenir-ho en secret a la resta de la plantilla, perquè no teníem clar que hi entraríem. Vam enviar els documents a principis d’octubre i ens van dir que volien fer una entrevista amb nosaltres.

A. N: Ens vam haver de preparar molt l’entrevista i teníem molts nervis quan la vam fer. Per sort, els va agradar el nostre projecte i ens van comunicar que entràvem a l’acceleradora. Tot el nostre equip va estar molt content i molta gent ens ha felicitat.

Ja heu començat el programa de formació de l’acceleradora de tres mesos? P.R: Sí, ja fa dues setmanes. La primera vam fer un intensiu en línia en què ens van explicar aspectes bàsics de negoci. Els dimarts sempre farem un esdeveniment en el qual assistiran emprenedors d’èxit. Els tres mesos de programa ens serviran per tenir un contacte directe amb gent molt bona. Esperem treure-li el màxim de suc.

En què destinareu el milió d’euros de finançament? P.R: Volem tenir una empresa a llarg termini. Per tant, els diners els invertirem a millorar el producte i a explorar noves vies d’expansió. Ja estem presents a Portugal, però també estem estudiant desembarcar a Itàlia i Amèrica Llatina.

A.N: Estem fent una versió de la plataforma que es diu Lite, que és encara més ràpida que l’original. Oferim més dades al restaurador per tal que pugui prendre les millors decisions. Utilitzem una tecnologia complexa, però molt fàcil d’utilitzar. Volem ser la mà dreta de tots els restauradors.

Quan vau començar l’aventura de Haddock us hauríeu pensat arribar on sou ara? A.N: Sempre hem sigut ambiciosos, així i tot, mai hauríem pensat mai que aixecaríem un milió d’euros. Això sí, vam muntar Haddock perquè volíem aspirar a grans fites. No volíem ser una pime tradicional que creix al seu ritme. Així i tot, això només ha fet que començar, encara ens queda molt de camí.