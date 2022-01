La sabadellenca Haddock entra en una nova dimensió. La companyia, especialitzada en una plataforma de gestió per a restaurants, participarà en l’acceleradora de start-ups de Silicon Valley Y Combinator, per on han passat empreses com Airbnb, Twitch o Dropbox, que s’han convertit en multinacionals de gran renom. Només vuit companyies espanyoles han pogut entrar en el programa d’acceleració, que va ser creat el 2005. Els fundadors de Haddock seguiran al llarg de tres mesos les seves sessions de formació.

A més, la start-up ha aconseguit tancar una ronda d’inversió de més d’un milió d’euros -500.000 dels quals provinents d’Y Coombinator– amb què podrà per fer créixer el seu programari SaaS (Software as a Service) B2B que permet optimitzar el control de costos i tenir una visió general del negoci amb intel·ligència artificial. Així mateix, Haddock, que ja és present a centenars d’establiments de restauració a tot Espanya, prepara a curt termini la seva expansió a altres països europeus. El primer d’ells, Portugal.

Present a restaurants de tot l’Estat

D’altra banda, els tres joves fundadors de la companyia —Arnau Navarro, Pol Rosell i Carlos Marchal– van ser distingits el passat mes de setembre com un dels equips més creatius de l’Estat en el sector dels negocis per la revista nord-americana d’economia Forbes.

Durant el confinament, els tres emprenedors, que tenien experiència en la consultoria de restaurants i en la digitalització de negocis, van formar un equip després de comprovar la necessitat que hi havia en el sector de la restauració. Amb l’objectiu d’eliminar la paperassa que sovint porta maldecaps als propietaris de restaurants van crear Haddock. El tret diferencial del software de la start-up és que es digitalitza ítem per ítem cada producte per poder disposar finalment d’un desglossament total. Haddock té un tauler que ofereix una visió general amb tots els proveïdors, categoria i temps.

Grans empreses

La companyia, amb seu al CREC Coworking del carrer del Sol, compta com a partners estratègics Estrella Damm i Heineken, dues de les empreses cerveseres més importants d’Espanya. A més, la start-up està tancant acords amb grans cadenes perquè ofereixin el programa que han ideat a les seves franquícies. Paral·lelament, Haddock s’ha guanyat un lloc a l’ecosistema de la restauració, ja que gremis i associacions recomanen la instal·lació del programari.