Taquilles intel·ligents per fer lliuraments més segurs

Una taquilla intel·ligent on els comerços puguin lliurar els seus productes i els clients puguin recollir les compres de forma sostenible, segura i sense contacte. Aquesta és la solució que ha creat la start-up Columat, liderada per la sabadellenca Georgina Coll i el terrassenc Albert Bladas. Situant aquests mòduls en botigues i punts estratègics de la ciutat, es redueixen les cues i permeten a les persones obtenir les seves compres durant les 24 hores i els set dies de la setmana.

El procés és fàcil. El client fa la compra per Internet o telèfon i sol·licita la recollida en el sistema. Quan la compra es lliura en el punt de recollida, rep una notificació a través d’SMS o correu electrònic per part de Columat, en què se li facilita un codi numèric o un QR. Quan s’escaneja el codi en el sistema, s’obren els compartiments amb la compra del client, que la pot recollir.

Una solució al cost logístic

L’esperit emprenedor de Coll, que ja té experiència familiar, va fer que iniciés la seva aventura empresarial el juliol del 2019 després d’una estada a Londres. Amb l’ajut de Bladas, van detectar un problema en l’obtenció de les compres que es feien a través d’Internet. “Estem potenciant un canal on-line que no està preparat, no es fa de forma sostenible ni mira pel consumidor”, reflexiona la jove emprenedora de 24 anys, que afegeix: “Hi ha un cost logístic atribuït a la personalització de l’enviament al domicili particular, ningú guanya diners amb el tram conegut com l’última milla”.

Per això, amb l’ajuda d’una enginyeria informàtica i amb la inversió familiar van dissenyar taquilles resistents a la intempèrie i al vandalisme. Disposen d’un sistema intel·ligent que s’adapta a les necessitats del producte i que pot graduar la temperatura, des dels 20 graus sota a zero fins als 47 graus. D’aquesta manera, s’hi pot dipositar productes congelats, frescos i calents. Una de les característiques diferencials de Columat és que compta amb compartiments aïllats, ja que és una estructura modular. Per tant, si un producte es malmet, no contamina la resta.

Aquestes taquilles s’han desenvolupat per donar servei al comerç local, les farmàcies, els mercats municipals i supermercats i el retail en general. De fet, Columat ja ha començat la comercialització a les farmàcies. A través d‘una empresa que es dedica a implantar sistemes de gestió farmacèutica, han aconseguit que aquests establiments puguin controlar els lliuraments a través del seu ordinador.

Incentivar el comerç local

Coll va més enllà: “Les taquilles es poden posar on vulguis”. Una de les possibilitats és crear punts de recollida com a hub de distribució a les gasolineres. D’aquesta manera, es redueixen les emissions de CO2 impulsant l’accessibilitat. Una altra opció és situar aquest punt de recollida en un eix comercial. La venda pot ser on-line o presencial, però la recollida es pot fer fora o dins de la botiga. “S’incrementa el tiquet mitjà i incentiva que la gent no es quedi a casa i fomentem així el comerç local”, subratlla l’emprenedora.

