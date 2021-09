Una app sabadellenca permet agilitzar les sortides de l’escola

Les sortides de l’escola són sovint caòtiques i poc controlades. Els professors tenen maldecaps per entregar els infants als seus recollidors, que solen ser diferents persones al llarg del curs. La manca d’agilitat i de seguretat durant la recollida dels infants als centres escolars ha portat a vuit emprenedors sabadellencs a idear una solució. Han creat una aplicació per a dispositius mòbils, en funcionament des de fa un any després de passar per proves pilot, que ajuda a posar ordre durant la sortida dels nens i n’elimina qualsevol mena de risc.

L’app en qüestió es diu Qualla i permet tant a les famílies com a l’escola tenir un registre de qui anirà a buscar els nens. D’aquesta manera, els pares que no poden recollir els seus fills i manen a algú altre a fer-ho, siguin familiars, amics o cangurs, poden estar tranquils, ja que amb l’app no hi ha cap perill que es doni l’infant a una persona no autoritzada. De fet, són les mateixes famílies qui han d’inscriure a l’aplicació les persones que aniran a buscar els nens a l’escola segons el dia de la setmana.

Ja són set escoles que utilitzen l’app, dues d’elles de Sabadell: el Sant Nicolau i l’escola Vedruna. Per tant, uns 2.000 infants i les seves respectives famílies se’n beneficien. El cost de l’aplicació és de 49 cèntims al mes per infant. Dit això, Carles Porta, soci de la companyia, explica que amb Qualla els pares poden estar “tranquils”. “És l’única app al món que ofereix aquest servei”, afegeix Sílvia Pujadó, també sòcia de l’empresa.

