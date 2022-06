Imaginae es consolida com a agent clau en la digitalització de les pimes

Els experts coincideixen que les empreses, sobretot les pimes, han d’afanyar-se per transformar digitalment les seves organitzacions i apostar per les noves tecnologies. La pandèmia ha obligat a accelerar aquest procés, que és imprescindible per garantir la competitivitat de les empreses a curt termini. Tenint en compte aquesta premissa, l’empresa sabadellenca Imaginae ha treballat conscientment fins a convertir-se en un agent clau per a garantir la digitalització de les pimes.

La companyia, nascuda ara farà 15 anys, dissenya i desenvolupa aplicacions a mida per a empreses que tenen l’objectiu de créixer en innovació. “Estem enfocats en crear pàgines web i aplicacions mòbils personalitzades. Som una empresa tecnològica que s’adapta a allò que ens demana el client”, apunta el fundador i conseller delegat de la companyia, Juanjo Raya.

Dos tipus de client

Dit això, l’empresa compta amb dos tipus de client. En primer lloc, sol tractar amb empreses tecnològiques que ja estan digitalitzades, però que volen millorar un dels seus softwares. I, en segon lloc, acostuma a tenir com a client a empreses que no han començat amb la digitalització o bé start-ups que encara han de dur a terme el seu servei. “Ens adaptem a tota classe de clients, encara que ja hagin fet un pas cap a la digitalització o no. Treballem per projectes de tota mena”, assenyala Raya.

D’altra banda, la companyia també està especialitzada a crear botigues en línia i a posar en marxa el Cloud com a plataforma integrada per fer de servidor per a empreses. A més, Imaginae dona suport i organitza equips per crear start-ups. N’ha creat de diverses, però, de moment, no han tingut èxit. Així i tot, Raya assegura que l’empresa no es rendeix i ja té al cap una nova start-up que estarà basada en innovadors serveis de fisioteràpia.

Imaginae té previst facturar aquest 2022 uns 200.000 euros, una xifra que podria variar en funció de la quantitat de projectes que l’empresa assumeixi. Pel que fa al futur, la companyia té previst oferir aviat a les pimes solucions de blockchain o d’intel·ligència artificial. “Haurem de continuar oferint un bon servei. La indústria 4.0 evoluciona de pressa i ens hi hem d’adaptar”, conclou Raya.