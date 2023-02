Sabadell és el cinquè municipi de Catalunya en nombre d’habitants (215.760, segons dades de 2022 de l’Idescat), però, en canvi, ocupa la tercera posició en el rànquing de localitats amb més start-ups actives. Segons el darrer informe d’Acció, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d’Empresa i Treball, Sabadell disposa de 31 empreses emergents registrades (segons dades de l’any 2022): la ciutat ocupa així el tercer calaix del podi, només superada per Barcelona, que disposa de 1.317 start-ups actives, i Sant Cugat del Vallès, que en disposa de 68. Això sí, està empatada amb la cocapital vallesana, Terrassa, que en té les mateixes que Sabadell, 31.

En canvi, municipis com Badalona o l’Hospitalet de Llobregat, que tenen més habitants que Sabadell, es troben per sota en nombre d’empreses emergents. Badalona en té 16 i l’Hospitalet de Llobregat, 30. Així mateix, tal com detalla l’estudi d’Acció, que rep el nom d’Anàlisi de l’ecosistema start-up a Catalunya 2022, Sabadell disposa d’un 7% més de start-ups que l’any 2019, just abans de l’arribada de la pandèmia, quan en tenia 29. No obstant això, la ciutat perd una empresa emergent respecte a l’any 2021. La dinàmica, per això, és positiva, doncs, les start-ups amb seu a la nostra ciutat ha anat incrementant grosso modo en els últims anys.

Mateixa dinàmica a Catalunya

Les empreses emergents també han crescut en el conjunt de Catalunya, que compta amb 2.022 start-ups (dades de l’any 2022), la xifra més alta de la sèrie històrica (comença el 2016, quan Catalunya tenia 1.086 empreses emergents, un 86% menys) i un 6,3% més que l’any anterior. Es calcula que aproximadament el 60% de les start-ups catalanes s’ha creat en els darrers cinc anys. Segons el mateix informe d’Acció, de les 2.022 start-ups catalanes, un 86,7% es localitzen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), és a dir, un total de 1753.

Pel que fa al Vallès Occidental, es consolida com la segona comarca catalana amb més empreses emergents. La comarca concentra 193 start-ups, un 9,55% del total de les identificades arreu de Catalunya. Un any abans, la comarca agrupava 187 empreses emergents. Així, en l’últim any, n’ha sumat sis, el que suposa un increment d’un 3,21%. El Barcelonès és el territori capdavanter, amb 1.377 start-ups, un 68,10% del total. De fet, hi ha una gran diferència entre el Barcelonès i la nostra comarca, que ocupa la segona posició en el rànquing. Tot i això, també cal destacar la diferència de més de tres punts i mig entre el Vallès Occidental i la següent comarca a la llista, el Baix Llobregat, que concentra 120 start-ups, el 5,93% de totes les catalanes.

Augmenta l’ocupació

Pel que fa al nombre de treballadors, l’informe d’Acció apunta que les empreses emergents sabadellenques registrades donen feina a un total de 238 persones. Es tracta d’una xifra que fa referència a l’any 2021 (el Departament d’Empresa i Treball encara no disposa de dades del 2022), però podem observar que ha anat augmentant exponencialment en els darrers anys. Respecte a l’any 2020 trobem un 18,41% més de persones que treballen en una start-up de Sabadell (37 treballadors més) i en comparació amb el 2019 el percentatge és del 43,37% (72 treballadors més).

En el cas del conjunt de Catalunya, la xifra arriba als 19.100 treballadors (dades del 2021, les últimes disponibles), un 10% més que el 2019. És a dir, el 2021 es van perdre, per això, 200 llocs de treball en les empreses emergents catalanes tot i la situació provocada per la pandèmia (la xifra de treballadors en start-ups el 2020 era de 19.300 empleats). Tanmateix, les start-ups han guanyat dimensió els darrers anys: el 2018 el 85% de les empreses emergents catalanes tenia menys de 10 treballadors, un percentatge que es redueix fins al 76% el 2021.

L’informe també registra la facturació acumulada de les empreses emergents (tot i que no hi ha dades municipals), que és de 1.720 milions d’euros (dades també del 2021), una dada molt similar a la de l’any anterior (1.710 milions d’euros). Pel que fa a les rondes d’inversió, el 2022 les start-ups catalanes han captat 1.653 milions d’euros, un 4,3% més que l’any anterior i la xifra més elevada de la sèrie històrica.

El sector de la salut, el més predominant entre les empreses emergents

L’informe d’Acció també detalla quins són els sectors predominants per a les start-ups de Sabadell. En general, les empreses emergents estan molt repartides en sectors molt diferents entre ells. No obstant això, el sector de la salut, relacionat amb la tecnologia (‘Healthtech’), n’és el que té més transcendència. La ciutat disposa de quatre empreses emergents en aquest àmbit. Després, trobem els sectors jurídics i de la mobilitat sostenible, que tenen tres ‘start-ups’ cadascun.

A continuació, els sectors que disposen de dues empreses emergents són els següents: Adtech (tecnologia publicitària), contingut digital i multimèdia, moda i disseny, tecnologia verda i energètica, ‘Hardware’, logística, i turisme de viatges. La resta de sectors només tenen una ‘start-up’ (serveis empresarials, treballs socials, tecnologia educativa, videojocs, tecnologies de la informació i sector immobiliari).