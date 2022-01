Una empresa vallesana prepara viatges a l’espai

Una empresa vallesana ja s’ha posicionat en la cursa per liderar el turisme espacial, en una situació força embrionària encara. Zero 2 Infinity, amb seu a Barberà del Vallès, ha ideat un projecte, anomenat Bloon, que té com a objectiu portar turistes a l’estratosfera en globus d’heli a una altura de 36.000 metres (per sobre d’on volen els avions). Des d’allà, les vistes del planeta Terra són “espectaculars”, segons el fundador i conseller delegat de Zero 2 Infinity, José Mariano López-Urdiales. “El cel és negre de dia. L’horitzó es veu corbat i és fàcil veure estrelles i planetes. A més, també es pot apreciar la capa de l’atmosfera. És una experiència irrepetible”, explica.

Tot i que el projecte ja està del tot ideat, l’empresa encara necessita més finançament per dur-lo a terme. De moment, han aconseguit sis milions d’euros d’inversió, però encara els fa falta uns 2,5 milions més perquè Bloon sigui una realitat. Des de la companyia són optimistes i asseguren que en menys de dos anys ja podran oferir l’activitat espacial al públic. No obstant això, Zero 2 Infinity ja ha començat a fer vols no tripulats. N’han organitzat més de 50. Els enlairaments s’han fet des de Jaén, una ubicació perfecte per als viatges en globus. “És un lloc poc nublat on, a més, fa poc vent. Podríem dir que és un dels millors llocs del món des d’on viatjar a l’espai”, remarca López Urdiales.

Vols des d’Austràlia

La intenció de l’empresa, però, és tenir bases d’enlairament també a Austràlia, als Estats Units i a algun país del nord de l’Àfrica en un futur pròxim. Dit això, el preu del viatge ja està fixat, tot i que segons el fundador de la companyia podria veure’s modificat. El trajecte costarà uns 110.000 euros per passatger. El fundador de Zero 2 Infinity assegura que el preu és “molt més reduït” que altres empreses que ofereixen viatges a l’espai. “Es tracta d’un preu competitiu. De fet, ja hi ha gent que ens ha fet una reserva per viatjar en els nostres globus”, apunta López-Urdiales.

Bloon començarà amb un vol setmanal, tot i que la intenció és acabar oferint-ne almenys tres. Els trajectes tenen una durada d’unes cinc hores. D’entrada, el globus d’heli s’infla fins a aconseguir els 120 metres de diàmetre, i impulsa una càpsula pressuritzada a l’interior de la qual poden viatjar quatre passatgers i dos tripulants. L’habitacle triga dues hores i mitja a pujar fins a l’estratosfera. Un cop allà, s’hi està unes dues hores, per tal que els turistes puguin gaudir de les privilegiades vistes. Després, torna a la Terra a través d’un descens controlat en paracaigudes.

Aposta per la sostenibilitat

Segons López-Uriales, el fet d’utilitzar un globus per enlairar la càpsula pressuritzada no genera impacte en el medi ambient. “Fa servir gas heli, que és un gas noble. És a dir, no té cap reacció química. És l’opció més sostenible que hi ha de pujar a l’espai”, exposa el CEO de Zero 2 Infinity.

Això sí, els passatgers han de rebre una formació prèvia d’uns dos dies per poder fer el viatge espacial. “És important preparar els passatgers abans del trajecte. Els hem d’explicar com funciona la càpsula on estaran i què han de fer en cada moment. També és cabdal que agafin confiança amb els pilots. En definitiva, volem que els viatgers puguin aprofitar al màxim l’experiència. Segur que els semblarà única”, assenyala López-Urdiales.

Segons López-Urdiales, Zero 2 Infinity és l’única empresa privada europea orientada al sector del turisme espacial. Sí que hi ha altres companyies de fora d’Europa que ofereixen vols estratosfèrics i suborbitals.