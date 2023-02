Una ‘start-up’ fa ús de la intel·ligència artificial per facilitar l’aprenentatge dels alumnes

La start-up vallesana Adaptical utilitza la intel·ligència artificial per crear eines d’educació adaptativa, perquè l’alumnat millori el seu aprenentatge, tant als centres educatius com a casa. Aquests recursos didàctics són capaços d’adaptar el contingut a temps real per personalitzar l’educació de cada estudiant, cosa que permet millorar el seu rendiment acadèmic.

L’empresa emergent, nascuda a Sant Cugat el 2020 i fundada per tres enginyers (un dels quals sabadellenc: Xavier Velasco), ha desenvolupat una solució al mercat. Es tracta de Mathew, una plataforma en línia d’aprenentatge adaptatiu per a estudiants de totes les edats i nivells formatius que fomenta la seva motivació i potencia l’aprenentatge de qualsevol matèria.

Eina transversal

La plataforma crea infinits recursos, adaptats a cada persona, temps il·limitat d’ús, teoria, informes de seguiment, simulació d’exàmens i, a més, dona un possible procediment de resolució. “Editorials, professors i alumnes poden utilitzar Mathew. És una eina molt útil i transversal, per a qualsevol tipus d’aprenentatge”, exposa el cofundador i CEO d’Adaptical, Alan Fusté. De fet, cal destacar que la versió dissenyada per als centres educatius permet millorar l’eficiència de les classes mitjançant una sèrie de funcions com ara planificar tasques, el seguiment per alumnes i classe, la modificació de la teoria i la creació de contingut, amb activitats i exàmens per l’alumnat.

Així mateix, Mathew s’està aplicant com a projecte pilot a diferents centres educatius de la província de Barcelona, com l’escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès i Monalco d’Igualada. La previsió és que s’implantarà a més escoles i instituts al llarg d’aquest curs.

Adaptical, que va tancar una ronda de finançament el passat juliol per donar un impuls a l’eina Mathew, forma part de l’acceleradora de start-ups Lanzadera, creada pel president de Mercadona, Juan Roig. La seva estada en el programa li hauria de permetre escalar el negoci.

De moment, el mercat d’Adaptical és l’espanyol, tot i que de cara el 2024 l’objectiu de l’empresa emergent és fer el salt internacional. A més, la a companyia pretén passar de 9 a 20 treballadors abans que acabi el 2023. “El propòsit és créixer de forma exponencial. A mitjà termini ens veiem a diferents països europeus i a Llatinoamèrica”, destaca el director tecnològic d’Adaptical, Xavier Velasco.