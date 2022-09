Carles Porta (Qualla): “Hem creat un producte innovador; ens cal temps per donar-lo a conèixer”

Qualla es prepara per créixer de forma exponencial. La start-up sabadellenca va tancar fa uns dies una ronda d’inversió de més de 250.000 euros, que li permetrà dotar de més funcionalitats a la seva aplicació Qualla Kids, la qual permet posar ordre durant la recollida dels infants a les escoles, i fer el salt internacional, primer a Europa i, després, a Llatinoamèrica.

El seu fundador i conseller delegat, Carles Porta, explica que el fet que Qualla Qids sigui un producte innovador fa que necessiti més temps per introduir-se al mercat. Tot i que la plataforma ja compta amb gairebé 8.000 usuaris, la intenció és multiplicar la xifra els pròxims mesos.

Quin ha sigut el procés per aconseguir la ronda de finançament?

Quan vam crear l’empresa teníem clar que al cap d’un temps necessitaríem una ronda de finançament per créixer més de pressa. Fa uns mesos els inversors privats del Col·legi d’Economistes es va interessar en el nostre negoci i van decidir participar en la ronda.

A què destinareu la partida econòmica?

Un 62% de la inversió anirà destinada a màrqueting i vendes, un 27% al creixement de la mateixa aplicació, que tindrà més funcionalitats i prestacions, i l’11% restant ens permetrà millorar l’estructura de l’empresa. Hem creat un producte innovador en el mercat i, per tant, ens cal temps per donar-lo a conèixer entre les escoles.

En menys d’un any, però, ja teniu gairebé 8.000 usuaris a la vostra plataforma.

Sí, és una bona xifra, però volem incrementar-la. Amb Qualla cobrim una necessitat que té el mercat, ja que la plataforma soluciona moments puntuals de tensió i confusió a les escoles quan es fa la recollida dels infants. De fet, no hi ha cap altra aplicació a Europa que tingui les mateixes funcionalitats que la nostra. Perquè ens fem una idea, hi ha més de 220.000 escoles a tot Europa. El nostre públic objectiu és molt ampli.

A més, la vostra aplicació també és útil a extraescolars, clubs esportius, casals d’estiu i, fins i tot, hotels.

Ens vam adonar que qualsevol centre que tractés amb infants era un potencial client per a nosaltres. Per això, des de fa uns mesos també implementem la nostra aplicació als llocs que comentes. En definitiva, Qualla Qids digitalitza un procés que abans era una tasca farragosa i purament administrativa. A més, l’app és àgil, fàcil d’usar i segura. El feedback que rebem és molt positiu.

Quines funcionalitats té ara l’aplicació, a banda de gestionar les recollides d’infants?

Qualla Kids ara també pot gestionar autoritzacions per excursions o drets d’imatge, arribades, comunicacions entre escola i famílies, entre altres. A més, ara farem una prova pilot a l’Escola Sant Nicolau per tal que l’aplicació també gestioni les sol·licituds als menjadors escolars.

Teniu clients a Catalunya, València i Balears. Teniu un pla d’expansió?

Ens agradaria expandir-nos a la resta de l’Estat, començant per Madrid, però també a Europa, on ja tenim alguna conversa. De cara el 2024 també volem créixer a Mèxic i a la República Dominicana. Diverses escoles d’allà s’han interessat pel nostre producte. La sensació d’inseguretat en aquests països és alta i la nostra aplicació podria ser una solució útil per a les escoles.

Com veieu el futur de Qualla?

Ara mateix estem en una fase de difusió de l’aplicació i hem de fer entendre a les escoles que els pot ser de molta ajuda. Som optimistes en què tindrem un creixement accelerat. Això sí, quan vam crear Qualla pensàvem que la seva implantació al mercat seria més ràpida. Anem més lents de l’esperat per culpa d’elements externs, com la inflació o la Covid.