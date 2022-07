Dos enginyers creen Palup, una aplicació per socialitzar i fer noves amistats

Quan algú marxa a viure lluny de casa acostuma a tenir dificultats per conèixer gent, ja que es troba en un entorn desconegut. Amb l’objectiu de solucionar aquesta problemàtica, el sabadellenc Gerard Nesta (31 anys) i el terrassenc Xavier Serra (30 anys), tots dos enginyers de professió, han creat Palup. Es tracta d’una aplicació, disponible per a iOS i Android, que permet als usuaris que l’utilitzen socialitzar i conèixer gent amb qui fer plans de tota mena, des d’anar a fer un cafè com anar al teatre o fer un tast de vins. El propòsit de la plataforma és, en definitiva, ajudar a les persones expatriades a fer amistats, tot i que també està dirigida a persones locals.

La idea de negoci va néixer abans de l’arribada de la pandèmia. Xavier Serra vivia a San Francisco (Estats Units) i li era difícil trobar gent per a fer trobades i activitats. “No trobava persones amb qui compartia aficions i no volia usar aplicacions com Tinder que només serveixen per tenir cites”, explica Serra. Al cap de poc temps, el terrassenc va proposar a Gerard Nesta crear una aplicació que oferís als seus usuaris poder fer trobades amb grups reduïts. Dit i fet. Després d’un any de desenvolupament, que es va veure afectat per la Covid, i un període de prova de sis mesos, la plataforma ja fa tres setmanes que està activa. De fet, ja compta amb més d’un miler d’usuaris i prop de 20 activitats organitzades.

L’aplicació, disponible a tot el món

De moment, l’aplicació s’enfoca a Barcelona, tot i que es pot descarregar des de qualsevol lloc del món. “La idea és que un cop tinguem entre 10.000 o 20.000 usuaris puguem arribar a més ciutats. En el futur volem que Palup sigui una aplicació utilitzada a tot arreu”, apunta Gerard Nesta. Dit això, la plataforma és gratuïta per als usuaris, tot i que Palup anirà introduint esdeveniments de pagament, pels quals cobrarà una petita comissió.

La start-up ja es prepara per créixer en els pròxims mesos i donar a conèixer l’aplicació a gran escala. Per aconseguir-ho, l’objectiu dels dirigents és tancar una ronda de finançament. Fins ara, la inversió que s’ha fet a l’empresa ha sigut a través de fons propis dels dos emprenedors. “Volem que quan algú viatgi i vulgui conèixer gent, pensi en Palup”, conclou Serra.