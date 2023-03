Ja hi ha data per al CE Sabadell – UD Logroñés

No era ni l’opció del CE Sabadell ni de la UD Logroñés. Finalment, la RFEF ha tirat pel dret davant la falta d’entesa entre els dos clubs. L’ens federatiu ha decidit que els 43 minuts restants més el possible temps afegit del partit entre l’equip de Miki Lladó i el conjunt de La Rioja es disputi el pròxim 22 de març a les 19 hores. Quatre dies després de visitar Lezama per jugar davant l’Athletic Club ‘B’ i tres dies abans de rebre el Barcelona Atlètic.

Des del club arlequinat s’havia sol·licitat reprendre el partit una setmana més tard, el dimecres 29 a les 20 hores, esgrimint una major assistència de públic per justificar aquesta elecció, en una setmana on el CE Sabadell vindria de rebre el Barcelona Atlètic i abans de viatjar a Zubieta per visitar la Real Sociedad B. Des de Logroño s’havia sol·licitat jugar a la Nova Creu Alta d’aquí a dues setmanes, el dimecres 15 de març a les 18 hores.

De cara a la represa del partit, podran disputar el partit els jugadors lesionats, com és el cas d’Ismael Athuman. Qui no podrà ser-hi serà el tècnic Miki Lladó, qui haurà d’acabar de complir els dos partits de sanció.