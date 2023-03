Fa dos anys es va implementar el nou model d’organització de la Policia Municipal, batejat amb el nom de ‘Policia de districte’. La unitat realitza periòdicament controls en els diversos barris de la ciutat, com el que va tenir lloc aquest dijous a la plaça de Les Termes.

Durant la inspecció de l’indret, el cos va denunciar diverses persones per tinença de substàncies estupefaents. A més, una persona va ser denunciada mentre caminava per la via pública per tinença d’una arma prohibida.

#INFOPMS🚔 La unitat de #PoliciadeDistricte realitza controls a tots els barris de #Sabadell 📍Ahir vam estar de la Pl. Les Termes Denunciem a diverses persones per tinença de substàncies estupefaents i a una persona

per tinença a la via pública d’una arma prohibida#Sabadell pic.twitter.com/MEkDIzEBmn — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) March 3, 2023