Miki Lladó: “L’equip ha tingut molta personalitat i ha estat superior”

Molt satisfet. Miki Lladó ha destacat la gran importància de la victòria i ha felicitat els seus jugadors per la feina feta. El tècnic arlequinat ha vist el partit fora de la banqueta complint el seu segon i últim partit (de moment) de sanció, en permanent connexió amb el seu segon, Gerard Bofill, qui s’ha mostrat molt intens a l’àrea tècnica.

BON PARTIT: “Ja vaig dir que eren tres punts molt importants a la prèvia i penso que hem competit molt bé. Hem anat a dalt, a buscar la victòria. Del minut 10 al 30, hem dominat de manera clara. Després hem tingut un desajust defensiu i la intervenció d’Ortolá ha estat decisiva per sostenir-nos en el partit. Un gol del Real Unión en aquell moment hauria canviat el guió”.

SOLIDESA I AMBICIÓ: “A la segona part, hem demostrat una gran personalitat i també ambició. L’equip ha mantingut la seva solidesa defensivament i hem estat superiors amb la pilota i en el joc. Estem trobant l’equilibri que volem. Ha arribat el premi del gol de Cristian i fins i tot hauríem pogut marcar el segon i sentenciar. Ells només han inquietat en un altre desajust que ha salvat de nou Ortolá“.

FORA DEL DESCENS: “Veure’t fora és més un tema mental, però encara queda moltíssim i hem d’estar preparats per tot. Tornaran a venir moments difícils, però l’equip continua creixent i hem de visualitzar la part positiva. Aquesta victòria ens permet respirar una mica i ara ja hem de pensar en el pròxim partit contra el Murcia“.

GUALDA, DECISIU: “Quan surt des de la banqueta està sent un jugador molt important. Segur que li agradaria jugar més, però assumeix el seu paper amb una gran professionalitat i la veritat és que està picant a la porta de la titularitat. Jo prenc les decisions i li demanaria una mica de paciència”.

CRISTIAN I PAU VICTOR: “Vaig parlar amb el Cristian per fer aquesta funció entre línies i s’ha adaptat molt bé, sent decisiu amb el gol. El Pau ho tenia complicat amb la defensa rival i potser no surt tan content, però no para, ho intenta sempre i això també és molt important per a l’equip”.

Esteve Calzada , satisfet

El president del Centre d’Esports, Esteve Calzada, ha estat a la llotja de l’Stadium Gala i al final del partit no ha dubtat a baixar a la gespa per felicitar, un a un, a tots els jugadors per la victòria. Estava exultant, conscient de la transcendència d’aquests tres punts que serveixen per sortir de la temuda zona vermella. Per cert, també han estat espectadors de privilegi el pare de Pau Víctor, la seva iaia i la seva tieta. També hem pogut veure l’exdirector esportiu del club, José Manzanera, actualment a la Cultural Leonesa.

D’altra banda, un grup de seguidors arlequinats ha estat animant des de la graderia durant els 90 minuts i el premi ha arribat al final del partit quan han compartit l’alegria del triomf amb els jugadors. Una jornada rodona.