“Aquests 75 anys són gràcies a la gent, sense ells no hauríem arribat tan lluny”

Els actes del 75è aniversari de Sabadell Sardanista han conclòs aquest dissabte. I ho ha fet amb un concert a l’Espai Cultura. L’esdeveniment ha estat un homenatge a Josep Vicens i Juli (1870-1956), àlies l’Avi Xaxu, un dels compositors més representatius de la sardana popular. Durant aquest els assistents han pogut gaudir de les adaptacions fetes pels tres músics que participen en el concert: Enric Ortí (tenora), Ivan Joanals (piano) i Xavi Piñol (tible).

“Una gran celebració”

Abans de la cita, Francesc Manaut, president de Sabadell Sardanista ha fet una valoració dels actes celebrats. “Durant les celebracions hem fet moltes coses per homenatjat la sardana sabadellenca i n’estic molt satisfet”, ha asserverat. Pel que fa a la rebuda que ha tingut l’aniversari, Manaut ha destacat que “Si hem arribat als 75 anys és gràcies a la gent i, com sempre, han respost d’una manera excelent. Veure l’auditori ple n’és una bona mostra”.

Més endavant, el president, ha realizat un discurs dalt l’escenari. En aquest ha destacat tots els actes de celebració, com les ballades, la presentació del nou logo de l’entitat i les sardanes estrenades , entre altres activitats. També ha desvetllat una sorpresa. I és que Simón Saura, autor de ‘Portaveu’-un recull dels butlletins de Sabadell Sardanista- està preparant un nou llibre recopilatòri de la història de l’entitat des del 1998 fins a l’actualitat. Segons Manaut, el manuscrit es publicarà “en breus”.

Sardanes amb història

A l’esdeveniment hi ha participat l’alcaldessa, Marta Farrès, qui ha dedicat unes paraules a l’entitat. Per Farrès, Sabadell Sardanista és “un orgull per a la ciutat” i durant tots aquests anys “ha fet una gran difusió i promoció de la sardana a Sabadell”. Per acabar, l’alcaldessa els ha entregat una placa commemorativa i els ha fet una promesa. “Durant la pròxima legislatura espero oferir-vos un espai fix cobert per a poder ballar”, ha dit en referència a una de les principals demandes de l’entitat.

L’acte, on també hi ha assistit el regidor de cultura, Carles de la Rosa i l’alcaldable de Junts, Lluís Matas, ha aplegat un gran nombre de socis i aficionats a la sardana.