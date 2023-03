Mara Jiménez (influencer): “La grassofòbia està a tot arreu”

Mara Jiménez és una sabadellenca que arrassa a Instagram com a Croquetamente, un perfil que denuncia la grassofòbia entre l’humor i la reflexió profunda. Compta amb pràcticament mig milió de seguidors i cada cop és més coneguda. Autoestima, transtorns de la conducta alimentària, grassofòbia i salut mental són alguns dels temes que farceixen el seu compte d’Instagram.

L’actriu, cantant i influencer ha visitat Sabadell en el marc de les activitats del 8M i Sabadell es va desfer amb la seva arribada: centenars de dones feien cua per acudir a la seva xerrada on s’han posat en comú vivències com ara el bullying, les xarxes socials i la grassofòbia. “Ha estat una sorpresa, ha vingut molta gent i molts s’ha quedat fora”, sosté.

Les seves xerrades són un intent “d’apoderar” la gent i explica que la seva intenció que tothom surti de la sala sabent que hi ha algú que se n’ha pogut sortir.

“Les xarxes socials són un mitjà molt útil si es saben fer servir”, diu. Ella va començar intentant explicar la seva història en un un compte de divulgació on també compartia informació sobre salut mental i autoestima des de l’humor. Volia compartir vivències amb altres persones que poguessin haver viscut el mateix que ella. I crear “un espai segur” a les xarxes socials.

El seu dia a dia està farcit de hate. I ha de lluitar perquèe els insults i els menypreus que rep no la tombin. “L’activisme que faig fa molt mal a molts egos. I rebo molts comentaris feridors”, admet. I com ho afronta? “Amb molta teràpia, deixant-me molts diners en la psicòloga i tenint un entorn segur amb les persones que m’envolten”, diu. Hi ha dies que vol tirar-ho tot per la borda. D’altres, que recorda perquè va començar Croquetamente i quina és la seva missió.

I com acabar amb la grassofòbia? Mara Jiménez creu que a través de l’educació. “La grassofòbia és una violència que està a tots els estrats de la societat: a les botigues, les cadires, el tracte a les consultes mèdiques…”, apunta. I considera que “tenim mentalitat pesocentrista” i s’ha d’entendre que “no s’ha d’atacar les persones per la seva corporalitat”. Ella sent que fa una part de la feina fent tasca divulgativa.