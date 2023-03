L”Aladí’ de Joventut de la Faràndula torna a fregar la llàntia

El grup de teatre infantil sabadellenc Joventut de la Faràndula torna a dur a escenari el musical Aladí, estrenat la temporada passada i del qual es faran sis funcions, des d’aquest dissabte fins al 19 de març. L’entitat viu un mes de març d’especial intensitat, que es va iniciar el cap de setmana passat amb tres reeixides funcions d’El Teatre dels Somnis, l’espectacle commemoratiu del seu 75è aniversari.

Aladí es va estrenar el maig passat també amb un gran èxit de públic: més de 5.200 persones van veure el musical a La Faràndula. Ara, aquesta versió del conte més famós de Les mil i una nits torna al carrer República per representar-se els dissabtes 11 i 18 de març (18h) i els diumenges 12 i 19 de març en sessions de matí (12h) i tarda (18h). Les entrades es poden adquirir a través del portal municipal de venda de localitats.

Amb text de Míriam Vila i música d’Oriol Padrós, la proposta trasllada els espectadors al cor de la ciutat d’Àgrabah, on Aladí aconseguirà la llàntia meravellosa i alliberarà el geni que viu al seu interior i que, en agraïment, li concedirà tres desitjos. L’espectacle està protagonitzat, en el paper d’Aladí, per Eric Alés, conegut pels espectadors pel seu paper de Grau, un dels personatges de la sèrie Projecte Beta, del canal SX3; i per Cristina Fabero, com a Jasmine; Llorenç Costa, com a Geni; i David Medina, com a Jafar, el malvat visir reial.

La producció destaca per una escenografia de gran envergadura, un vestuari amb més de 150 vestits i un repartiment amb més de 70 actors i actrius. Joan Bta. Torrella i Míriam Vila signen la direcció mentre que les coreografies són de Montse Argemí, de l’Escola de Dansa Bots, i la direcció vocal, de Roger Pérez.

‘El Teatre dels Somnis’, un èxit

Un total de 2.200 persones van passar dissabte i diumenge per La Faràndula per veure El Teatre dels Somnis, muntatge creat i dirigit per Albert González i Arnau Solsona i pensat per reviure els principals personatges de les obres que la Joventut de la Faràndula ha estrenat al llarg de la seva història i, en especial, dels últims 25 anys.

L’espectacle ha mobilitzat 130 actors i actrius de totes les edats i una vintena de tècnics i ha inclòs 16 temes musicals, entre els quals dos compostos expressament pel grup sabadellenc Flashy Ice Cream i pels terrassencs Doctor Prats. La darrera funció, diumenge a la tarda, va acabar amb el públic dempeus i un emotiu comiat per part de la companyia.

La temporada de la Joventut de la Faràndula acabarà, del 20 al 28 de maig, amb l’estrena d’Alexandra la Pirata, una nova producció amb text i música de Keco Pujol, direcció Jèssica Martín i Keco Pujol i coreografies de Montse Argemí.