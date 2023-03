Clémentine Télesfort (França) i Lisard Tranis (Catalunya) són intèrprets i creadors de dansa contemporània amb base a Barcelona. Col·laboren artísticament des de 2019 en la investigació i la creació escènica enfocades en el moviment i l’expressió corporal com a eina de comunicació. El seu imaginari parteix de la curiositat d’explorar l’atenció com un instrument dramatúrgic, una oda a la presència que els porta a crear obres on la quotidianitat dona lloc a la poètica del subconscient.

L’entrada de l’espectacle té un preu de 10 euros i una durada de 50 minuts. Comptarà amb un col·loqui postfunció.

‘Si neva, no venim’

Una hora abans, i com a prèvia de l’espectacle La mecànica de l’infortuni, l’Estruch acollirà l’espectacle Si neva, no venim. Es tracta d’una obra d’improvisació de so i moviment, a càrrec de Glòria Ros, que estarà acompanyada dels també ballarins Miquel Fiol, Anna Fontanet i Ona Fusté, Albert Cirera (saxo), Jordi Pallarès (percussió), Clara Lai (piano) i el càmera-performer Mila Ercoli.