Sabadell té la intenció que la seva relació amb el Japó sigui més ferma en els pròxims anys i vagi més enllà de la fira multisectorial Sakura Matsuri. Per aquest motiu, l’Ajuntament es posiciona per organitzar la Japan Week 2024, un esdeveniment setmanal per presentar la cultura, l’art, la música, la moda, la gastronomia i l’economia del país nipó.

El consistori municipal està acabant d’enllestir un informe detallant els punts forts de Sabadell amb l’objectiu d’estar entre les ciutats candidates a ser la seu de la fira, que és d’escala internacional. El dia 30 de març és el darrer dia per formalitzar la candidatura. A partir d’aquell moment serà l’entitat organitzadora de la Japan Week (International Friendship Foundation) qui decideixi si Sabadell serà o no la capital del Japó a escala internacional.

El responsable del programa Projecció de Ciutat i Turisme Responsable i portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, prefereix ser caut amb les possibilitats de Sabadell per organitzar l’esdeveniment, tot i que considera que la ciutat té la capacitat “suficient” per ser-ne la seu. “Seríem la referència del Japó a tot el món i, per tant, gaudiríem d’una gran capil·laritat. Les nostres possibilitats depenen de factors que no controlem, però ens fa il·lusió presentar candidatura”, detalla.

De fet, tal com apunta Matas, el Consolat General del Japó a Barcelona ha estat qui ha animat Sabadell a presentar-se a la cursa per acollir la Japan Week: “Han quedat molt satisfets en com hem organitzat la fira Sakura Matsuri. Han vist que la nostra ciutat té moltes possibilitats i consideren que seríem perfectament capaços de coordinar la Japan Week”, afegeix el responsable del programa Projecció de Ciutat i Turisme Responsable.

D’altra banda, Lluís Matas assegura que la candidatura per organitzar la Japan Week va acompanyada del propòsit de l’Ajuntament de donar a conèixer Sabadell a l’exterior i que les seves instal·lacions firals es puguin destinar a reunions, incentius, conferències i, sobretot, esdeveniments, agafant d’exemple la fira Sakura Matsuri. La intenció és que la ciutat esdevingui en un nou destí MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Events). “Que Sabadell sigui la seu d’esdeveniments de primera divisió és molt positiu. La Japan Week permetrà generar riquesa i llocs de treball a la ciutat. És una gran oportunitat”, assenyala Matas.