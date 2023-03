Sabadell vol revertir les males notes generalitzades en matemàtiques

Les matemàtiques són l’assignatura que més costa a la primària. Així ho constaten els resultats de les últimes proves de competències que el Departament d’Educació fa al final de l’etapa de primària, que alerten d’una caiguda generalitzada de les puntuacions en matemàtiques. Amb les xifres a la mà, 1 de cada 3 infants catalans té un nivell baix o mitjà-baix en aquesta assignatura un cop ha finalitzat l’etapa primària de la seva educació.

El programa Math Tutoring

Sabadell s’ha posicionat com una de les ciutats pioneres per desdibuixar aquesta tendència a la baixa amb l’acollida a un programa impulsat per la Fundació Bofill. Es tracta del projecte Math Tutoring, que, de moment, ha aterrat a les escoles Joan Maragall i l’Escola Joaquim Blume del municipi. Una proposta que té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de l’aprenentatge de les matemàtiques dels infants de 6è de primària en situació de vulnerabilitat. Una ajuda que complementa les hores a l’escola perquè els alumnes puguin “recuperar la confiança en les seves capacitats reconciliant-se amb les matemàtiques i amb ells mateixos”, com indica Agnès Pàmies, cap del programa. “Busquem evitar que els infants facin el pas a la secundària sense haver adquirit les competències bàsiques”, sosté Pàmies, que afegeix que “són fonamentals per assolir amb èxit diferents reptes que els plantejarà la vida”.

A la pràctica, el Math Tutoring es du a terme en sessions setmanals d’una hora i mitja en horari extraescolar amb grups de 3 o 4 infants, acompanyats per un tutor o tutora.

Males notes, sobretot en entorns desfavorits

La baixada de notes en matemàtiques no és puntal, sinó que el nombre d’alumnes que no assoleix el nivell mínim en matemàtiques no ha parat de créixer des de l’any 2019. Mentre que el 2018 un 10,9% de l’alumnat obtenia un nivell baix a les proves, aquesta xifra va augmentar al 13% el 2019, gairebé dos punts més el 2021 (14,8%) fins a situar-nos al 16,5% de l’avaluació 2022.

Aquesta situació d’empitjorament encara es fa més evident en els casos de situació socioeconòmica desfavorida, on la desafecció escolar i l’abandonament dels estudis s’accentua. De fet l’abandonament escolar prematur és una assignatura que Sabadell arrossega sense poder aprovar, un curs rere un altre. A la ciutat, segons calculava l’Observatori del Consell Comarcal l’any 2019, la situació és crítica: el 20,4% dels joves sabadellencs de 17 anys abandonen els estudis un cop finalitzada l’etapa obligatòria.