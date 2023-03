El Sabadell suma un punt molt treballat en un duel tancat (0-0)

Punt positiu. El Sabadell, amb una autèntica exhibició defensiva, ha mantingut a ratlla al Real Murcia i suma un punt molt treballat per continuar fora de la zona de descens. Un penal no xiulat a Alberto i la lesió de Cristian han estat les notes més negatives després d’un partit tancat i gairebé sense ocasions clares. Els dos equips s’han neutralitzat mútuament.

Protegir-se i evitar riscos. Aquest ha estat el principal objectiu de Sabadell i Real Murcia de sortida. Miki Lladó ha prescindit del golejador als dos últims partits, Cristian Herrera, apostant per la dupla Pau Víctor-Alberto Fernández a l’atac i un Álex Gualda exercint com a teòric enllaç. Una disposició tàctica que pretenia controlar el partit i desactivar un conjunt grana amb jugadors de gran qualitat individual, capaços de desequilibrar en qualsevol acció.

Defensivament, ha estat una primera part arlequinada perfecta. Ni una concessió. De fet, l’única intervenció d’Ortolá no ha arribat fins al minut 43 després d’un xut de Pedro León que ha fet un estrany i el porter ha aturat en dos temps, primer amb el peu. La possessió del Murcia no s’ha traduït en cap ocasió. Aquesta gran tasca de contenció ha tingut el contrapunt en l’escassa producció ofensiva.

Penal a Alberto

La forta pressió a dalt dels primers minuts s’ha diluït aviat i moltes vegades, Alberto -a qui li han fet un penal molt clar que l’àrbitre no ha volgut assenyalar- i Pau Víctor han fet l’efecte de lluitar ells dos sols contra el món. Un llançament de falta del murcià en el minut 20 ha estat la principal amenaça per la porteria de Joao Costa, qui ha rebutjat la pilota amb moltes dificultats. Només un petit detall o alguna errada podia decantar la balança i això no s’ha produït.

No ha canviat el guió del partit a la represa. El Sabadell s’ha mantingut impenetrable. La idea era caçar algun contracop per sorprendre un Murcia que tampoc s’ha despullat al darrere. Ningú volia perdre i gairebé es donava per bo el fet de sumar. La millor opció arlequinada ha arribat en el minut 80 en una contra conduïda per Adán Gurdiel, però no ha encertat en el moment de la passada a Álex Gualda, qui ha caigut en fora de joc.

Miki Lladó ha afegit peces ofensives sense perdre l’ordre. Cristian Herrera, però, només ha durat 24 minuts sobre la gespa. Un mal gest ha propiciat un esquinç de turmell i l’ha substituït el jove i debutant Vladys Kopotun. També ha tingut la seva oportunitat Cristian Dieste, però no ha pogut trencar el granític sistema defensiu grana. El protagonisme, de fet, ha estat pel col·legiat Alonso de Hena Wolf que ha mostrat un total de 10 targetes grogues, 7 de les quals per jugadors arlequinats. Alberto serà baixa a Bilbao la pròxima jornada. Un bon punt, un nou pas en la lluita per la permanència.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Guillem Molina, César Morgado, Àlex Sala, Pujol, Corbalán (Baena, m. 84), Adán Gurdiel, Sergi Altimira (Dieste, m. 70), Pau Víctor, Álex Gualda i Alberto Fernández (Cristian Herrera, m. 60) (Vladys Kopotun, m. 84).

R. Murcia: Joao Costa; Javi Rueda, Alberto González, Iñigo Piña, Arnau Solà (Dani Romera, m. 71), Ale Galindo (Pablo Ganet, m. 71), Julio Gracia, Arnau Ortiz (Carrasco, m. 84), Alberto Toril (Alberto López, m. 71), Pedro León i Loren (Dani Vega, m. 76).

Àrbitre: Alonso de Hena Wolf (Comitè aragonès). Grogues: Guillem Molina, Álex Gualda, Alberto Fernández, Pau Víctor, Baena, Corbalán, Àlex Sala; Julio Gracia, Alberto González i Javi Rueda.

Incidències: 4.139 espectadors a la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO