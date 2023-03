El Club Natació femení de voleibol haurà de continuar lluitant per la permanència

Amb la permanència matemàtica a la butxaca, el sènior masculí del Club Natació Sabadell va sumar una nova victòria a la Superlliga2 davant el CV Roquetes (3-2). El partit va començar molt bé pels sabadellencs, superiors en els dos primers sets (25-21 i 25-16), gràcies a un joc amb pocs errors i molt efectiu en atac. Però en el tercer set, l’equip tarragoní, amb una clara millora ofensiva, principalment a través de Mauro Aguilera, va escurçar diferències (17-25).

El quart set es va convertir en una rèplica del tercer que també es va emportar l’equip visitant per 17-25. Quan semblava que es podia repetir el resultat de dissabte passat a Saragossa, el conjunt nedador va saber reaccionar a temps en el tie-break. Una sèrie de 7 serveis consecutius de Xavier Solanellas, van convertir el 2-2 inicial en un 9-2, per acabar guanyant el set per 15-6. D’altra banda, cal lamentar la lesió de Xavi en el cinquè set i el debut del juvenil Carlos Montero. Cara i creu.

Sense opció

En canvi, el femení del Club Natació haurà de continuar lluitant per segellar la permanència a Primera Nacional després de la derrota encaixada a Mallorca davant el CV Bunyola (3-1). Un resultat inapel·lable. Tot i la lluita de les nedadores, l’equip balear s’ha mostrat superior.

Al 25-17 del primer set ha reaccionat l’equip nedador amb una millora del joc de recepció i atac per igualar el partit (20-25). Ha estat un miratge perquè les locals s’han fet per sentenciar amb autoritat: 25-12 i 25-10. Com a nota positiva, subratllar el debut de la jugadora juvenil Ana Belén Quiroz.