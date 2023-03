La nova seu central de Toyota Material Handling, la filial logística de la automobilística japonesa, agafa forma. La cerimònia de la primera pedra de les instal·lacions a Sabadell ha tingut lloc aquest dimarts amb representants de l’empresa i de l’Ajuntament. Tal com va avançar el Diari, l’empresa s’instal·larà la seva seu, exposició i serveis postvenda en un gran solar de set hectàrees, al costat de les depuradores de Cassa.

Les noves instal·lacions tindran una superfície construïda de 22.336 metres quadrats, tres vegades l’estadi de la Nova Creu Alta. Tindrà dos mòduls, un que ocuparà Toyota Material Handling –16.490 m², el 73% de la superfície– i un altre més petit, que quedarà disponible per a altres projectes. Les obres, que són visibles des de la C-58, aniran a càrrec de Iberian Capital Corporation (ICC) i del fons d’inversions Andrew Gordon. Els treballs van començar fa unes setmanes i tindran un cost de 35 milions d’euros. La inauguració està prevista per a principis de 2024.

Toyota Material Handling comercialitza amb marca Forklifts (carretó elevador, en català). Ven i lloga tot tipus de carretons, transpaletes i contrapesades. Els vehicles poden ser elèctrics i funcionen mitjançant unes bateries de ions de liti amb un major cicle de vida i permeten una càrrega ràpida. El negoci de l’empresa és més divers i està estretament vinculat amb les noves tecnologies i la innovació: ofereix solucions d’automatització per al sector logístic amb la fabricació d’AGVs –vehicles de guiat automàtic–. Aquests robots serveixen per sistematitzar processos i estalviar costos en magatzems i fàbriques.

De Barberà a Sabadell

Toyota Material Handling deixarà la seva actual ubicació, en el polígon de Can Salvatella (Barberà del Vallès) on ha realitzat la seva activitat des de l’any 2000. L’empresa volia créixer i allà no tenia suficient espai. La nova seu està pensada en gran: hi haurà una zona destinada d’oficines i una gran àrea de recanvis per als AGVs de lloguer. Les instal·lacions tindran un toc “modern i sostenible” seguint la línia innovadora de la japonesa, assegura l’empresa. “Per a continuar liderant el mercat, necessitàvem unes instal·lacions més grans i innovadores”, ha assegurat el director general de Toyota Material Handling España, Joan Catalan.

L’elecció de Sabadell i de Sant Pau de Riu-sec s’explica pels terrenys disponibles i les bones connexions per carretera (C-58 i l’AP-7). “Sabadell és el referent logístic del Vallès“, ha assegurat en aquest sentit José Luis Martínez, director general de Iberian Capital Corporation. Així mateix, s’ha valorat positivament la construcció del futur Portal Sud, que donarà un millor accés als polígons del sud de Sabadell. A més, segons Catalan, s’ha tingut en compte la proximitat amb les actuals instal·lacions.

“Hem de fer un esforç per a evitar la deslocalització de la indústria. Per això cal dir sí a l’aeroport, sí al riu Ripoll, sí a les empreses”, ha exposat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que veu l’arribada de Toyota Material Handling com la prova que Sabadell “exerceix la seva condició de capital com a enclavament per a instal·lar empreses”.

600 llocs de treball en 2024

600 persones treballaran en la nova seu central de la companyia a Espanya. Segons les estimacions de l’empresa, es crearan 275 ocupacions directes i un altre centenar indirecte, als quals cal sumar els empleats que hi ha avui dia a Barberà del Vallès.

A la llum d'aquestes xifres, Farrés ha destacat l'esforç de l'Ajuntament de Sabadell per a captar iniciatives empresarials i generar ocupació: "Les administracions no generem llocs de treball, les generen les empreses", ha assegurat per a després insistir: "Això ja ho tenim. Ara estem pensant en el que farem demà per a captar inversions i fer créixer la ciutat".