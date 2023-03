Una filial de Toyota trasllada la seva seu central a Sabadell

Toyota Material Handling, filial de l’empresa de fabricació de cotxes, es traslladarà a Sabadell. La seu central que dona servei a Espanya aterrarà al polígon de Sant Pau de Riu-sec. Les noves instal·lacions se situaran en un terreny d’unes set hectàrees al costat de l’estació depuradora de Cassa, entre el passeig que du el nom del polígon i el carrer de Can Diviu.

Des de l’any 2000, l’activitat de l’empresa s’ha realitzat al polígon de Can Salvatella, a Barberà del Vallès. L’emplaçament ha quedat petit i es procedeix a la mudança a Sant Pau, fet que permetrà ampliar l’activitat i mantenir una bona connexió per carretera a través de la C-58 i l’AP-7. Es traslladarà tant la seu, com l’exposició i el servei postvenda, així com els recanvis per a clients i distribuïdors de la marca.

“Per triar la nova ubicació s’ha tingut en compte les bones comunicacions i connexions, la proximitat amb les anteriors instal·lacions i el fet que Sant Pau de Riu-sec sigui una zona d’expansió comercial i industrial”, apunten fonts coneixedores del projecte al Diari.

Les obres de les noves instal·lacions ja han començat, però no s’han oficialitzat. El director general de Toyota Material Handling Espanya, Joan Catalan, juntament amb una delegació de l’Ajuntament de Sabadell encapçalada per l’alcaldessa, Marta Farrés, assistiran a l’acte de col·locació de la primera pedra de la nova seu central el proper dimarts. En l’esdeveniment estan convidats representants polítics i empresarials de la ciutat.

Nou complex i llocs de treball

Segons expliquen fonts coneixedores del projecte, Toyota Material Handling aprofitarà el trasllat per ampliar l’espai d’exposició de productes que tenia actualment a Barberà del Vallès. Mantindrà l’activitat actual però amb una millora dels serveis que oferia l’empresa. Seguint el segell tecnològic de la marca, la nova seu central serà “moderna, molt operativa i eficient en termes mediambientals”, afirmen.

L’empresa s’ha compromès a mantenir tots els treballadors que hi ha actualment a Barberà del Vallès. El nou complex permetrà “créixer” i oferir més llocs de feina en un futur. “Es prioritzarà l’ocupació local i de l’entorn sempre que sigui possible”, indiquen. Actualment, el sector industrial i de la construcció és el segon àmbit amb més atur (1.232 persones, el febrer del 2023), només per sota del comerç i la restauració (2.682).

Sant Pau de Riu-sec: 13 noves empreses en una dècada

Amb el trasllat de Toyota Material Handling, tretze empreses s’hauran instal·lat a Sant Pau de Riu-sec en poc més d’una dècada –des de 2012–, segons les dades facilitades pel Servei de Llicències i Disciplina d’Activitats. El desenvolupament del polígon ha anat lligat als grans superfícies, sent Ikea el més rellevant de tots: compta amb una superfície total de 114.000 metres quadrats.

Sant Pau de Riu-sec, que va començar tímidament, ha crescut de forma substancial. En acabar aquest mandat s’hi hauran instal·lat quatre empreses i s’estarà pendent d’una cinquena, Toyota Material Handling. Entre 2021 i 2022, han obert comerços de rellevància, com Walla, MediaMarkt i Elim Home, amb superfícies que oscil·len entre els 2.700 i els 3.625 metres quadrats. Avui dia, queden pocs solars disponibles.

El primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, considera que la dinamització de Sant Pau i del conjunt de l’economia sabadellenca respon a un canvi d’actitud del Govern municipal envers la captació d’inversions. “En l’anterior mandat, amb ERC i la Crida, hi ha instruccions per no acceptar nous projectes, i es retardaven llicències i terminis”, assevera. En canvi, assegura que “ara busquem empreses proactivament”. Reivindica la construcció del Portal Sud i les millores previstes al polígon Sud-oest com a accions per “captar empreses, crear riquesa i repartir-la”.