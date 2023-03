La responsable d’Igualtat de la facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Gemma Garcia, ha presentat la renúncia al càrrec pel cas del catedràtic suspès per assetjament sexual, segons avança ‘eldiario.es’ i han confirmat fonts de la universitat a l’ACN. Qui també va ser degana de la facultat assegura que no comprèn com el centre no va prendre la decisió de suspendre’l fins que el cas no ha transcendit a través dels mitjans, motiu pel qual assegura haver perdut tota confiança en l’actual equip de govern de la universitat. Des del centre, però, recorden que van acompanyar la víctima en tot moment i que no podien suspendre el professor fins que no tinguessin confirmació de la sentència, fet que va passar dimarts.

La víctima va denunciar els fets l’any 2018, moment en què l’Observatori per a la Igualtat va activar la Comissió Tècnica Assessora (CTA) i va traslladar els fets a la Fiscalia, ja que el cas podia ser tractat per la via penal. No obstant, un cop el cas va passar a mans de la justícia, la UAB va quedar-ne a disposició i va deixar l’expedient disciplinari en suspens.

Carta de renúncia

En la carta de renúncia, que recull el rotatiu de manera parcial, la també doctora en Física carrega contra la gestió de la universitat per no apartar el catedràtic de manera definitiva abans. “No puc fer més que demostrar la meva incomprensió i la meva ràbia per no haver estat capaç de ser tan convincent com un article en el diari de la necessitat d’erradicar aquest professor de la nostra facultat”, destaca el text.

“L’equip ha demostrat que li falta valor per prendre decisions importants quan pertoca, ja que només actua a remolc de pressions externes”, afegeix.

Des del centre destaquen a l’ACN que no han estat part en el procés, tot i haver acompanyat la jove en el trasllat del cas per la via penal. La sentència ha permès, recalquen, activar la suspensió del docent, que s’ha fet efectiva aquest dimarts, un cop els fets denunciats han estat confirmats per la via judicial.

De la mateixa manera, destaquen que des de l’any 2021 s’ha suspès de sou i feina quatre docents per casos d’assetjament sexual, i que un cinquè ha estat traslladat a Fiscalia. En tots cinc casos, es tracta d’atacs de professors a alumnes.

No obstant, la ja exresponsable d’Igualtat a Ciències assegura sentir “vergonya” i “decepció” per la gestió del centre, sostenint que es va actuar un cop el cas havia traspassat a l’àmbit públic. “Marxo amb la tranquil·litat d’haver fer sempre, quan era degana i quan era responsable d’Igualtat, tot el que era possible per a les víctimes d’assetjament o violència masclista que han passat pel meu despatx”.