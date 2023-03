La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) apartarà de forma immediata de l’activitat un catedràtic de Física condemnat per assetjament sexual a una estudiant de doctorat a qui dirigia la tesi, ha pogut confirmar l’ACN. Segons publica ‘eldiaro.es’, l’Audiència de Barcelona ha ratificat la sentència per assetjament sexual en l’àmbit de la funció pública a aquest professor i el condemna a un any i mig de presó i nou d’inhabilitació i li prohibeix apropar-se a la víctima i comunicar-s’hi. En un comunicat enviat aquest dimarts, l’equip de govern de la UAB informa que aplicarà “de manera immediata mesures cautelars, atesa la gravetat dels fets provats” i assegura que fins ara no podia actuar.

En el comunicat, la UAB indica que la sentència judicial que condemna el catedràtic deriva “directament” de l’activació del protocol de la universitat per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual i la violència masclista i assegura que que ha acompanyat la víctima durant el procés i n’ha evitat “en tot moment la revictimització”.

Els fets es remunten al 2018

L’Observatori per a la Igualtat va activar la Comissió Tècnica Assessora (CTA) quan la víctima hi va acudir per denunciar els fets, el 2018. La comissió va traslladar els fets a la Fiscalia, ja que el cas podia ser tractat per la via penal. Segons explica en el comunicat la universitat, un cop el cas va passar a mans de la justícia, la UAB va quedar-ne a disposició i va deixar l’expedient disciplinari en suspens.

Segons ‘eldiario.es’, la sentència de l’Audiència de Barcelona considera provat que el catedràtic va aprofitar la seva situació acadèmica i de poder que tenia sobre la tesi de la víctima per assetjar-la sexualment durant dos anys. El professor va fer tocaments i xantatge emocional a l’estudiant i fins i tot la va assetjar en viatges a congressos.