L’Escola Industrial, en blanc i negre

Milers de sabadellencs han trepitjat aquest edifici, i molt més han estat en aquest terreny. Parlem de l’Escola Industrial del carrer de Calderón i el solar on s’ubica, en el qual als anys cinquanta del segle passat hi havia Cal Jepó, com es coneixia el lloc on hi havia l’empresa tèxtil Manufacturas Carol. Allà mateix, l’empresari responsable de l’empresa, Josep Maria Carol, hi va fundar el Club de Bàsque Orillo Verde, que va arribar a competir a la màxima categoria espanyola, i tenia la seva pista a la cantonada amb el carrer de Jovellanos.

El sabadellenc Cisco Raurell ha recuperat ara aquesta fotografia del llibre ‘Cent anys d’Escola Industrial 1902-2002’, que mostra una etapa posterior del mateix solar, ja els anys seixanta, amb l’edifici de l’Escola Industrial acabat de construir. Es tracta de la segona fase del centre educatiu, que es complementa amb l’edifici que hi ha a la banda del carrer de Coromines i els tallers que toquen al del Pare Sallarès. Al fons de la imatge, en primer terme, es veu l’església de Sant Agustí i l’Escola Pia i, més enllà, una estampa vallesana clàssica: la Mola.