Mireia Pascual personifica la il·lusió de l’OAR Gràcia Sabadell: “Ho tenim molt a prop”

Quatre punts. Aquesta xifra, amb vuit per disputar, donaria l’accés matemàtic a l’OAR Gràcia femení a les fases d’ascens a la Divisió d’Honor Or, el gran repte d’aquesta temporada. Ara mateix és segon amb 5 punts d’avantatge sobre la Fundació Sant Vicenç, qui té guanyat l’average particular. Si el conjunt de Sant Vicenç dels Horts no ensopega, obligaria a fer aquests quatre punts a les gracienques, que ara afronten dos desplaçaments consecutius a Alacant (davant l’Eon Horneo) i La Roca. “Hem fet números, sí, i ho tenim clar: guanyant dos partits estem a les fases”. Aquesta frase de la jugadora Mireia Pascual resumeix les sensacions del vestidor gracienc davant aquesta apassionant recta final del campionat.

La Mireia s’ha convertit en una peça clau en l’esquema de Carol Carmona. Sobretot en el capítol ofensiu: ha marcat 76 gols. Forma un trident demolidor juntament amb Janna Sobrepera i Maria Monllor en aquest OAR que gairebé anota una mitjana de 30 gols per partit. “Som un equip ofensiu, que sempre busca el gol. Si podem guanyar per 15, millor que per 10”.

Màxima il·lusió

És la seva primera temporada a l’OAR Gràcia i el seu debut a categoria sènior després de fer l’etapa formativa a La Roca i Granollers, la seva ciutat i on cursa segon de Batxillerat. Amb 19 anys, la Mireia ha trobat una segona família al pavelló del carrer de Boccaccio: “Hem format un grup molt cohesionat. L’estada de pretemporada que vam fer a Bilbao a l’estiu va ser molt important per conèixer-nos totes les jugadores. De fet, també organitzem activitats fora de la pista i fins i tot, sortim de festa juntes. Això ajuda a ser un vestidor molt unit i es nota quan les coses no surten del tot bé”, explica.

Al fil d’això, reconeix que a vegades pateixen algun curtcircuit. “A les primeres parts sortim una mica adormides i ens hem guanyat més d’una esbroncada de la Carol durant els temps morts. És una entrenadora que ens ajuda molt i es pot parlar. Això ens fa reaccionar i després remuntem”.

L’OAR Gràcia ha estat capaç de guanyar el líder Mislata dues vegades i encara podria aspirar al títol si ho guanya tot i l’equip valencià pateix algun ensurt. “Seria maco acabar primeres, però el nostre objectiu és jugar les fases d’ascens. Ens fa una il·lusió enorme”. El primer pas es pot fer aquest dissabte (17 h) a Alacant davant l’Eon Horneo, equip que va guanyar a Sabadell. “És tot un avís, haurem de sortir molt concentrades des de l’inici”, subratlla la Mireia.

Tocarà matinar: l'expedició gracienca sortirà el mateix dissabte a les 6.30 hores en direcció a terres alacantines. Tornar amb els dos punts suposaria mig passaport.