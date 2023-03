L’Ajuntament de Sabadell ha reivindicat la inversió de més de 3,8 milions d’euros en les diverses millores de l’espai públic del districte 3 de la ciutat, que conformen els barris de Ca n’Oriac, Torreguitart, El Torrent del Capellà, La Plana del Pintor, Sant Julià, La Roureda, Can Deu i Sant Julià d’Altura.

Entre les actuacions, s’ha reurbanitzat la plaça de la Fuensanta, s’han fet diferents millores a la plaça d’Espanya, s’han renovat 29 àrees de joc infantil i s’ha realitzat la plantació d’arbres. Així mateix, el consistori destaca la renovació de l’enllumenat a 124 carrers, la represa de les obres del carrer del Caucas, i assegura que es continua endavant amb la jardineria del Parc del Nord i en breu es reprendrà l’obra civil d’aquest espai. En el balanç, també remarquen les millores en mobilitat, amb exemples com el carril bici.

L’alcaldessa, Marta Farrés, ha celebrat que s’hagi posat fil a l’agulla “perquè tot Sabadell avanci alhora”. A més, s’ha compromès a continuar treballant “per seguir millorant tot aquest sector de la ciutat”.

Renovació d’espais públics

La nova plaça de la Fuensanta ha estat una de les actuacions que s’ha portat a terme. Amb el projecte, fruit del treball conjunt amb les entitats veïnals, s’ha guanyat un nou àmbit de centralitat al barri, amb 1.426 m2 d’espai renovat per a vianants, ja que la superfície que fins ara ocupaven dos dels carrils de circulació s’ha integrat a la plaça. S’hi ha renovat l’arbrat i la vegetació, s’ha recuperat la font i instal·lat nous bancs i papereres. Alhora, el carrer de la Mola s’ha convertit en una via de sentit únic i s’hi ha habilitat una línia en semibateria amb noves places d’aparcament davant la pèrdua d’alguns espais. En la renovació s’han invertit més de 272.000 €.

Un altre dels àmbits renovats ha estat l’espai públic delimitat pels carrers de Vallirana, Vallmanya i Vall d’Àneu, al barri de Torreguitart, on s’han arranjat els desperfectes que hi havia i s’ha convertit la zona en una àrea més verda per a l’estada i lleure del veïnat.

El consistori també destaca que s’han abordat diverses millores a la plaça d’Espanya, on s’ha renovat la il·luminació, instal·lat càmeres de videovigilància, millorat les voreres i portat a terme diverses tasques de desinfecció, neteja i pintura.

D’altra banda, a hores d’ara estan en marxa les obres d’urbanització del carrer del Caucas, per convertir-lo en una via de sentit únic, ampliar la vorera dels equipaments i renovar l’arbrat amb la plantació de 37 exemplars per substituir els pollancres.

Així mateix, fonts municipals asseguren que els treballs de plantacions i jardineria al Parc del Nord continuen en marxa i es treballa per reiniciar l’obra civil les properes setmanes. Segons les previsions de l’Ajuntament, amb el Parc del Nord, Sabadell comptarà amb un nou corredor verd de 76.000 m2 i 570 arbres més, que es sumaran als existents. El projecte comporta una inversió propera als 2,1 milions d’euros, cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Una altra de les mesures ha estat transformar l’avinguda de Matadepera en via de prioritat per a vianants els diumenges i festius.

Pel que fa als carrils bici, s’han fet millores al costat oest del carril bici de l’avinguda Matadepera. D’altra banda, actualment estan en marxa les obres per allargar el carril de vianants i ciclistes de la carretera de Matadepera, en un projecte fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, finançat per aquesta darrera.

El consistori ha confirmat que properament s’abordaran nous projectes com la millora de l’accessibilitat al carrer del Nord o la renovació del carrer d’Alcalde Ribé per millorar la connexió de la Gran Via amb els entorns, incorporar nou arbrat i zones amb gespa per al passeig i l’estada i habilitar un nou carril bici.

Renovació de ferms i voreres

La renovació de ferms s’ha portat a terme a 29 carrers, entre els quals el dels Pins, les avingudes de les Palmeres i Francesc Trabal, la Ronda Collsalarca, els carrers d’Armand Obiols, Montblanc, del Moianès i Pedraforca o la Plaça de Ca n’Oriac, entre d’altres i s’han millorat les voreres als carrers de Bujaruelo, dels Geranis, de les Dàlies o de les Tulipes (en aquests tres casos, ferms i voreres), a més de fer manteniment a nombrosos espais del districte.

Millores de jocs infantils

Pel que fa als espais destinats als més petits, s’han renovat un total de 29 àrees de jocs infantils, com les de les places del Pi, de la Participació Ciutadana, dels Avets, de la Primavera, de l’Assemblea de Catalunya –on també s’ha renovat el mobiliari–, dels Castanyers, de Llívia o de Montellà, entre moltes altres.

En relació amb la mobilitat escolar, ja s’han licitat les obres per millorar els entorns de l’Escola Sant Julià. També es va millorar el paviment i l’arbrat del carrer del Montblanc, al costat de l’Escola Calvet d’Estrella i en els propers mesos s’abordaran noves actuacions.

Més de 700 arbres

Els arbres que s’han plantat o es plantaran properament al districte 3 sumen un total de 706 exemplars. D’aquests 136 es distribueixen pels diferents barris i 570 s’ubicaran al Parc del Nord.

Encara vinculat amb el verd i la naturalització de l’espai públic, s’han renovat o millorat els enjardinaments a Can Deu i a les places del Pi, de Llívia, de Montellà o a l’àmbit d’accés a la Ronda Oest, entre altres espais.

Enllumenat i seguretat

Dins el projecte per renovar l’enllumenat a tota la ciutat, s’han substituït els punts de llum per led a 124 carrers.

D’altra banda, a més de les càmeres de videovigilància a la plaça d’Espanya, s’han instal·lat càmeres a Can Deu i està previst instal·lar-ne a la plaça del Pi.

Complex Roureda

Als més de 3,8 milions d’euros d’inversió en l’espai públic, caldrà sumar la construcció del nou Complex Roureda amb un centenar d’habitatges per a la gent gran. El nou complex, amb un pressupost d’uns 20 M€, s’aixecarà al solar ubicat entre la sortida de la Ronda Oest i els carrers de Costabona, Àger i Rialb, dins el Pla de Millora Urbana que preveu l’arranjament de tot aquest àmbit.