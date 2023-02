La plaça d’Espanya de Sabadell és l’epicentre en els últims mesos d’un seguit d’actuacions per millorar la zona. Aquesta setmana han començat els treballs per renovar la il·luminació de l’indret, amb la instal·lació de 21 nous projectors LED a les façanes que permetran incrementar la visibilitat i la seguretat al barri.

D’altra banda, per reforçar encara més la seguretat a la zona, s’han instal·lat dues càmeres de videovigilància a la plaça. Les imatges d’aquestes càmeres arriben a la central de comandament de la Policia Municipal i a partir d’aquí s’avalua la necessitat d’actuar i també s’enregistren les imatges. La seguretat a la zona es complementa amb les inspeccions i controls periòdics que es fan als establiments.

Actuacions durant el 2022

Amb l’objectiu de garantir un espai públic de qualitat, durant el 2022 s’han dut a terme actuacions per renovar les voreres de la plaça. Concretament, s’ha actuat al tram comprès entre els carrers de Berenguer el Gran i l’avinguda de Josep Terradellas. D’aquesta manera, s’ha millorat l’estat de la via, facilitant la mobilitat dels vianants i afavorint l’accessibilitat. També s’ha optat pel desplaçament d’una marquesina del bus per atendre una reivindicació veïnal.

Dins el projecte de millora dels carrers de tota la ciutat, també s’han pintat i netejat els grafits de les parets. A més, es fan actuacions periòdiques per netejar la zona de rosegadors i altres plagues. En aquest sentit, per exemple, el passat mes d’octubre es va perimetrar i tancar una part del mur de rocalla que hi havia a la part central de la plaça per col·locar-hi caixes de seguretat amb raticides. També es van desbrossar les zones de vegetació més frondoses per evitar que s’hi amaguessin els rosegadors. Així mateix, fonts municipals garanteixen que es duen a terme intervencions de prevenció al clavegueram cada tres mesos.

Totes les accions formen part del programa Fem Barri, que pretén que les millores en l’espai públic arribin a tota la ciutat.