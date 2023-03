Sabadell comptarà amb els millors ciclistes del món

El pròxim 23 de març, alguns dels millors ciclistes del món, com el campió mundial, Remco Evenepoel; el triple campió de La Vuelta i 2n classificat del Tour de França, Primoz Roglic o el campió del Giro, Richard Carapaz, entre altres, seran a Sabadell el pròxim dijous 23 amb motiu de l’arribada de la quarta etapa, de 188 quilòmetres i amb inici a Llívia, de la 102a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.

Aquest dijous s’ha presentat l’etapa amb la presència de la regidora d’esports Laura Reyes; el regidor responsable del programa de projecció de la Ciutat i Turisme –Visit Sabadell–, Lluís Matas, i el director general de la Volta, Rubèn Peris. Enguany, i després de més de dues dècades, Sabadell tornarà a ser final d’una etapa molt emocionant, on el pilot entrarà per la carretera de Prats de Lluçanès, continuaran per la Ronda Zamenhof i acabaran passant la línia de meta a l’Eix Macià. “Que la ciutat sigui l’arribada d’una etapa de la Volta és extraordinari per dos motius. Primer perquè el ciclisme sigui amateur o professional compta, tradicionalment, amb un fort arrelament a Sabadell. I també perquè es tracta d’un esdeveniment de gran solera i prestigi en el calendari internacional”, ha assegurat Laura Reyes.

Per la seva part, el regidor responsable del programa de projecció de la Ciutat i Turisme –des d’on, a través del Visit Sabadell, s’aporta el suport econòmic–, Lluís Matas, ha destacat la “importància” d’aquest esdeveniment per a la ciutat: “Sempre mirem de promocionar la ciutat des de tres vessants, i una d’elles és el de l’àmbit esportiu. Des del Visit Sabadell apostem per posar valor a la marca Sabadell i que això reverteixi en l’economia de la ciutat, que es veurà arreu del món amb la cobertura televisiva”.

L’etapa de la Volta, cloenda dels actes del centenari de la Unió Ciclista

La 102a edició de la Volta Ciclista, que es disputarà del 20 al 26 de març, hi participen els divuit equips millors del món, de l’UCI WorldTeam, i set equips convidats de la categoria UCI ProTeams. Així mateix, l’etapa de la Volta servirà per posar la cloenda als actes del centenari de la Unió Ciclista a Sabadell. “Sabadell és una gran ciutat ciclista, i la Volta hi portarà els millors equips del món per oferir un espectacle de nivell mundial. Estem segurs que serà un èxit de públic, en una arribada especialment bonica que ens pot oferir moltes emocions”, ha assegurat Rubèn Peris.