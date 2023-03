Tot i que hi ha data prevista perquè l’edifici de secundària de l’Institut-Escola Virolet sigui una realitat, Joan Mena, portaveu de Sabadell En Comú Podem sosté que “sense la pressió de l’Ajuntament, el termini no es complirà”. Segons la previsió actual, durant el curs 2023-2024 s’haurien de complir totes les llicències d’obra, amb l’inici del curs 2024-2025 s’haurien de començar les obres i finalment, l’edifici hauria d’estar enllestit pel primer dia de classe del curs 2026-2027. “No ens sorprendria que no estigués a punt: ja hem vist altres equipaments, com la residència pública de Sabadell, on l’Ajuntament no ha complert els terminis previstos”, ha assenyalat el capdavanter de Sabadell en Comú Podem en una trobada amb els mitjans de comunicació aquest divendres a les portes de l’Escola Virolet.

De fet, el grup parlamentari d’ECP ha registrat una proposta resolutiva per “dignificar el barri de Can Llong i que s’acceleri la retirada dels barracons”. Mena ha lamentat que “malgrat que Can Llong és un barri de nova construcció i amb potencial, no té garantits uns equipaments dignes sanitaris i educatius”, com es demostra, diu, amb el CAP Can Llong i el Virolet. Tal com ha apuntat el líder dels comuns a Sabadell, “voldríem que l’Ajuntament hagués donat continuïtat al projecte ‘Estima l’Escola del teu Barri’”, una campanya que va engegar el 2018 l’exregidor d’Educació, Joan Berlanga. “Ens trobem que l’Ajuntament no té el lideratge necessari per promoure l’educació pública de qualitat”, ha etzibat Mena. La pilota dels nous equipaments és ara a les mans de la Generalitat, però Mena ha apuntat que “no és competència de l’Ajuntament, però sí de la seva incumbència”.

Obrir l’escola al barri

Una de les propostes del grup municipal és que el pati de l’escola, que està en fase de disseny, compti amb un accés independent perquè el barri el pugui gaudir, més enllà de les hores lectives.