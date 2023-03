El Banc de Sang i els Bombers uneixen forces per una bona causa

Tenir bones reserves de sang i teixits sempre és important. És per això que el Banc de Sang organitza punts de donació amb freqüència. Aquest dissabte al matí l’entorn del Mercat Central de Sabadell n’ha acollit un i ha comptat, també, amb uns bons convidats com a reclam. I és que els bombers de Sabadell han estat presents a la cita en el marc d’una campanya conjunta, anomenada ‘Els bombers i les bomberes t’acompanyen a donar sang‘.

Una bona aliança

Una iniciativa, que com bé han explicat els bombers, s’està celebrant a més de 50 municipis catalans. La seva presència i les exhibicions i petits simulacres que realitzen serveixen per atraure l’atenció de la gent. “Els donants de sang salven vides, els bombers també i, per tant, és una bona aliança”, ha explicat el responsable de l’Àrea de Promoció del Banc de Sang, Arnau Maspons.

A Sabadell, els bombers han desplaçat dues dotacions. Amb un camió normal i un amb grua. Tot per efectuar un simulacre de rescat a la teulada del mercat. Una acció que, sumada a les mostres de material i permetre als infants veure el camió, ha atret molts sabadellencs a la zona.

Gran necessitat

Pel que fa a la donació de sang, Maspons ha assegurat que sempre és necessària: “A Catalunya cada dia es necessiten entre 800 i 1000 donants, sobretot ara que s’acosta època de vacances i climes més extrems de calor”. Tot i centrar-se en les donacions, el Banc també serveix per recollir altres elements necessaris. “Avui estem recollint sang, però també tenim llet materna, cordons umbilicals, placenta i més. Al final és un banc de vida i s’hi pot col·laborar de mil maneres”.

La iniciativa ha atret moltes persones. Com explica Maspons, normalment és fàcil trobar donants. No obstant això, durant el confinament hi havia una major facilitat. “En aquella època era més fàcil, també perquè la gent disposava de més temps lliure. Ara ens hem d’adaptar més”.

“Vinc sempre que puc”

Una altra perspectiva de la cita ha estat la dels donants. Persones anònimes, com la Sílvia o el Joel, que han dedicat unes hores del seu matí a donar sang per una bona causa. “És important donar sang perquè sempre en fa falta, des de fa un parell d’anys que ho faig. És un petit gest i salva moltes vides”, ha expressat Sílvia. Pel Joel, donar sang és un costum habitual. “Sempre que m’avisen de les campanyes hi vaig, és un costum que tinc i penso que sempre cal ser solidaris perquè mai saps quan et pot caldre”, ha afirmat.

La campanya s’ha celebrat durant tot el dia. Amb franges de recollida matinal entre les 10 i les 14 h així com a la tarda entre les 17 i les 21 h.