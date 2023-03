L’espectacle ‘Wild’, una de les grans sorpreses del Festival de Dansa Metropolitana

El Festival de Dansa Metropolitana va començar la setmana passada a Sabadell. La ciutat acull 7 dels seus espectacles i, aquest diumenge al matí, ha celebrat un dels més espectaculars. Es tracta de ‘Wild‘, organitzat per la companyia britànica Motionhouse. Una cita que s’ha celebrat a la plaça de l’Argub, al Parc Catalunya.

Bosc urbà

L’espectacle, representat per 6 ballarins, gira entorn del circ i la dansa representant la construcció d’un bosc urbà. Una actuació en la qual també es reflexiona sobre el sentit de la natura dins les ciutats i com s’hi pot conviure. Durant la representació els balls es combinen amb les acrobàcies, gràcies a l’ús d’uns pals que permeten enfilar-se i generar coreografies espectaculars.

Un esdeveniment que ha deixat impressionat al gran públic assistent a l’acte. I és que durant tot aquest han estat molt atents a tots els moviments i balls dels artistes. “He escoltat la música de fons i he vingut a mirar. Un cop aquí m’ha semblat tan impressionant que he decidit quedar-m’hi”, ha confessat José, un dels assistents. Per Mònica, gaudir d’actes a l’espai públic és molt positiu: “Dona molta vida a la ciutat i fomenta la cultura. Em sembla molt bé que s’aposti per propostes així”.

Festival cooperatiu

Enguany la ciutat ha acollit per segon cop el Festival. Una proposta, amb 6 anys d’existència, formada cooperativament per 12 ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Entre els organitzadors s’escull la programació i també les companyies que hi participaran visitant totes les ciutats. “Per nosaltres portar l’espectacle de Wild ha estat una gran aposta”, ha confessat Mireia Llunell, directora de l’Estruch i organitzadora de l’acte. Els criteris per a seleccionar els artistes són variats: “Busquem potenciar el talent del país i les seves companyies, acostar la dansa a la ciutadania amb espectacles al carrer i que puguem oferir grans espectacles”. Generar projectes educatius i comunitaris són alguns aspectes més que també treballen.

En aquesta sisena edició, centrada en l’arquitectura, s’ha buscat unir el patrimoni i arquitectura de les ciutats participants amb la dansa. Fent que a Sabadell en siguin partícips el Vapor Codina i la plaça de Bosch i Gimpera.