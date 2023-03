Afectació al trànsit pel pas de la Volta Ciclista per Sabadell

Aquest dijous, 23 de març, la Volta Ciclista a Catalunya passarà per la ciutat, i Sabadell serà l’escenari del final de la quarta etapa de la 102a edició. És per aquest motiu que el dijous hi haurà diverses afectacions al trànsit i a zones d’estacionament en diversos carrers.

A partir de les 16 h i fins a les 18 h, sempre que no hi hagi cap imprevist de la mateixa cursa ciclista, la carretera de Prats de Lluçanès, l’avinguda Onze de Setembre, la ronda de Zamenhof i l’Eix Macià, vies per on circularà el pilot de la Volta Ciclista a Catalunya, quedaran tallades al trànsit rodat. En la mateixa franja horària, l’entrada i sortida per la plaça de la Concòrdia i l’avinguda de Francesc Layret també quedarà restringida mentre duri el pas de tota la caravana. Així mateix, la ronda de Ponent quedarà tallada al trànsit en sentit nord.

Afectació a l’estacionament i al transport públic

A més de les restriccions al trànsit rodat en aquestes vies de la ciutat, queda totalment prohibit aparcar-hi, ja des del dimecres 22 de març. Paral·lelament, hi haurà afectacions al transport públic, amb el tancament de les diverses vies. Des de les 8 h i fins a les 21 h, afectacions a les línies L1, L5, L55 i L8. A partir de les 16 h i fins a les 18 h, afectacions a les línies L2, l3, L7 i L80.