Sabadell celebra el Dia Mundial del Teatre amb espectacles al carrer

Sabadell s’uneix a la celebració del Dia Mundial del Teatre amb un acte unitari aquest diumenge 26 de març, a les 11 h, a l’entorn del Mercat Central. Diferents companyies i entitats, amb el suport de l’Ajuntament, han treballat en xarxa per oferir un acte amb tastets de teatre oberts a tota la ciutadania.

L’esdeveniment culminarà amb la lectura d’un manifest a càrrec de l’actriu sabadellenca Mariona Ribas. La proposta neix de la Taula de Teatre, una comissió de participació oberta a totes les companyies i professionals del sector.

La celebració es vol consolidar com un acte de ciutat on les companyies teatrals surten dels escenaris tradicionals per posar a l’abast de tothom els seus treballs.

Els tastets de teatre que es podran veure, conduïts per Les Teresines, són els següents:

Àrtic Teatre: Sortint al carrer

Teatre Arlequí: La llebre i la tortuga

Anacrusa Produccions: Per sobre de totes les coses

Tres Homes Grossos: Pascal

Teatre Sant Vicenç: Des d’avui

El Ciervo Teatre: Els dos pillets

Teatre d’Insomni: Hoy no me puedo levantar

El Far Escena: I si juguem?

Teatre Sant Vicenç: This is me (Sóc així)

Absurdópatas: Esquetx sobre el metateatre

Songi Kune: Entre les ombres

Teatre d’Insomni: Serem petits prínceps

Visites guiades al Teatre Principal

D’altra banda, el 30 de març s’han programat dues visites guiades al Teatre Principal: a les 17.30 h i a les 18.30 h. L’objectiu és apropar el teatre a la ciutadania i conèixer aquells espais que normalment, com a espectador, no es visiten. Per assistir-hi, cal inscriure’s mitjançant aquest formulari.