La Crida per Sabadell acusa el PSC de perdre l’opció de comprar l’Artèxtil a un preu inferior

La venda de l’Artèxtil ha tingut un nou gir de guió, un any després que s’arxivés. Segons ha denunciat la Crida per Sabadell aquest divendres, el darrer govern municipal, que liderava l’exalcalde Manuel Bustos -abans de dimitir per l’esclat del cas Mercuri-, va tenir dues ofertes per comprar l’immoble per un import menor -es van pagar 3,2 milions d’euros-. Concretament, va ser els anys 2013 i el 2014, en aquest cas quan el batlle era Joan Carles Sánchez.

El nou capítol en l’afer de l’operació de l’Artèxtil neix de la petició “d’un veí”, segons ha explicat la portaveu, Nani Valero, a Fiscalia, detallant que en l’informe s’especifica que al consistori “en el seu dret preferent” se li va oferir el 18 de novembre de 2013, i així consta en un document de l’Agència Tributària. L’administradora concursal va contactar per correu electrònic amb l’administració local per “obtenir informació” del pla urbanístic i va acabar derivant en una reunió el 10 d’octubre de 2014 “per tornar a posar damunt la taula la compra venda per 500.000 euros”, ha indicat.

Valero ha criticat que no es van aprofitar les dues propostes, així com que hagués servit per “eixugar el deute” que l’antiga propietat tenia amb l’Ajuntament de Sabadell. Ha carregat que es “deixés perdre patrimoni” i ha apuntat cap als socialistes, “per fer servir informació de la qual disposaven per difamar adversaris polítics”, en referència a la “campanya” que van orquestrar un cop es va conèixer que s’havia pagat sis vegades més durant el mandat del quadripartit.

La regidora de la formació, Anna Lara, ha assegurat que estan estudiant la possibilitat de portar a la justícia aquesta actuació “per si hi ha indicis de gestió irregular“, com també, conèixer el o els motius per no haver comprat l’edifici.

Dret preferent, però per ser creditor

L’escrit del ministeri públic assenyala que aquest “dret preferent” ho és com a creditor amb la propietat, però “en cap cas suposava un dret preferent per l’adquisició de l’immoble” i així ho han recordat fonts municipals. A la vegada, han apuntat que no es va fer ús en no considerar-ho oportú en el seu moment i han apel·lat a l’auto de l’arxivament de Fiscalia, que “no va trobar indicis de delicte”, malgrat va remarcar “una mala gestió” dels diners públics, “per haver pagat sis vegades més”.

Ha reiterat que l’administració local podia haver fet una proposta com qualsevol altre creditor que tenia la propietat i que és “simplement fals” que hi hagués una oferta de compra “per cap import”.

En aquest sentit, el 1r Tinent d’Alcaldessa de Sabadell, Pol Gibert, ha fet una piulada acusant la formació anticapitalista d'”incompetència”.

❌ S’ha de ser atrevit per tenir una investigació de Fiscalia dient que el teu govern va fer una mala gestió comprant 6 vegades més car l’Artèxtil, i voler acusar-ne als altres. Si algú amaga algo, sou vosaltres amagant la vostra incompetència. I ens ha costat car a tots/es. https://t.co/ZC5Ql63S2f — Pol Gibert (@polgibert) March 24, 2023

Cronologia de la compra, segons Fiscalia

L’informe del ministeri públic precisa el timing d’aquesta adquisició. L’1 d’octubre de 2013 l’administradora concursal va acceptar el càrrec per conduir el procediment.

El 18 de novembre s’ofereix a l’Ajuntament de Sabadell.

L’11 de juny de 2014, el pla de liquidació de l’administradora determina “la venta directa” el mètodes més favorable.

El 15 de setembre de 2014 es va contractar una immobiliària especialitzada per facilitar la venda.

El 10 d’octubre de 2014 reunió amb el consistori per oferir la compra venda.

El 30 de juny de 2016 aprovació definitiva del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell “va afavorir” que hi hagués dos interessats i es presentar al jutjat per “una diferència sustancial entre el valor del bé i el preu ofert”.

El 28 d’octubre de 2016 es coneix que “la millor de les dues ofertes” és una de 500.000 euros.

El 30 de març de 2017 es formalitza la compra.

El 13 d’abril de 2018 es tanca el procediment.