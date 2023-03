El Sabadell vol aprofitar l’embranzida per superar el filial blaugrana

Després de confirmar la importantíssima victòria davant la UD Logroñés (2-0), ara el Sabadell vol aprofitar l’embranzida i fer un pas ferm cap a la permanència guanyant aquest dissabte (19 h) al Barcelona At. a la Nova Creu Alta en un duel marcat per les baixes a ambdós equips entre sancionats, lesionats i convocats per les diferents seleccions.

El conjunt de arlequinat arriba reforçat anímicament i amb cinc punts de marge sobre la zona de descens, distància que Miki Lladó vol relativitzar: “sempre és important tenir un marge, però som conscients que encara no tenim res fet. Sabem on estem i qui som, per les coses bones i dolentes. És evident que encara necessitem sumar més punts. De fet, no hem assolit l’objectiu que ens vam marcar pel bloc de cinc partits que acaba contra el Barcelona At.”. Aquest repte era sumar 10 de 15 punts i fins ara, el Sabadell n’ha fet 8. Podria superar-ho en cas de guanyar.

Tampoc es refia el tècnic arlequinat de les baixes del filial blaugrana. No hi seran a la Nova Creu Alta jugadors rellevants com el porter Arnau Tenas, l’exarlequinat Chadi Riad, Diounkou, Ilias i el màxim golejador Víctor Barberà, convocats per les seves respectives selecciones en categoria sub-21. S’hi suma Txus Alba per sanció. En contrapartida, tot apunta que Rafa Márquez tindrà el reforç del migcampista càntabre Pablo Torre, fitxat aquest estiu del Racing de Santander i amb escàs protagonisme al primer equip. Amb el filial només ha jugat 3 partits, però és un jugador de gran qualitat. “Quan faig la possible alineació que pot presentar el Barça At. penso que és un equipàs. Els seus números del 2023 així ho demostren i serà una pedra duríssima de rosegar, però nosaltres estem preparats i amb moltes ganes”, ha reflexionat Miki Lladó.

Sense Adán Gurdiel i César Morgado

També el Sabadell afrontarà el duel amb absències notables. Per sanció cauen Adán Gurdiel i César Morgado i per lesió, un Àlex Sala que era peça vital a l’eix de la defensa últimament. Pot perdre’s gairebé un mes i mig de competició. Ara, el principal dubte és Raúl Baena, qui pateix unes molèsties i fins aquest dissabte no se sabrà si està disponible. També és baixa Joanet López, amb la selecció de Guinea Equatorial. En el cantó positiu, Lladó recupera Athuman i Alberto Fernández, qui es disputarà una plaça d’atac amb el trident Moha Keita-Pau Víctor-Cristian Herrera, decisiu davant l’Ahtletic B i UD Logroñés. “Tots quatre serien titulars, però un s’haurà de quedar fora d’entrada”, diu el tècnic arlequinat, qui espera “la millor entrada de la temporada i un públic bolcat amb el nostre equip”.

Cal recordar que els aficionats del Barcelona At. que mostrin elements del seu equip no podran ubicar-se al Gol Nord per indicació dels Mossos d’Esquadra. El partit també significarà l’inici d’actes per commemorar el 120 Aniversari del Centre d’Esports i en el temps de descans actuaran els Castellers de Sabadell, coneguts com els Saballuts.

L’encarregat de dirigir el matx serà el col·legiat d’origen romanès Sergiu Claudiu Muresan Muresan, adscrit al Col·legi valencià perquè ja fa molt temps que es va establir a la ciutat d’Elx. L’últim antecedent entre Sabadell i el filial blaugrana va acabar amb derrota arlequinada (1-3) en el tram inicial de la passada temporada 21/22. El gol de César Morgado va ser insuficient. Per trobar l’últim triomf local cal remuntar-se a la temporada 13/14, un 2-1 a Segona Divisió A.