El Sabadell confirma una victòria d’or i s’allunya del descens (2-0)

Ara sí, els tres punts ja són al sac. El Sabadell ha confirmat la victòria davant la UD Logroñés en la represa del partit suspès per la pluja i s’allunya de la zona de descens, deixant un rival directe molt tocat. N’ha tingut prou amb un altre gol de Cristian Herrera en l’única acció ofensiva clara per sentenciar i donar una alegria a l’afició arlequinada.

Tot era atípic. De fet, per primera vegada la Nova Creu Alta, amb més de 3.000 espectadors i un bon ambient, vivia la represa d’un partit de lliga. Només 43 minuts per jugar-se. Això sí, 43 minuts d’una enorme transcendència. Gran oportunitat del Sabadell, que partia amb avantatge al marcador pel golàs de Cristian Herrera abans de la suspensió, per obrir un forat (5 punts) respecte a la zona de descens i gairebé l’última bala per la UD Logroñés. Amb aquesta tessitura, es podia esperar un duel obert i a tomba oberta per part visitant.

De nou Herrera

Finalment, sense Àlex Sala -s’ha confirmat una lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra- l’onze oferia el clàssic dibuix de tres centrals amb Pau Resta i la novetat de David Astals al carril esquerre en detriment d’un Ricard Pujol amb molèsties al turmell. Miki Lladó, que no ha pogut asseure’s a la banqueta, va assegurar a la prèvia que sortirien amb ambició. Amb ganes d’atacar i fer gol.

D’entrada, però, s’ha vist un Sabadell molt més preocupat a protegir-se i evitar riscos, deixant la iniciativa al conjunt de La Rioja. Semblava que l’objectiu principal se centrava a controlar el partit i que passessin poques coses. La possessió no li ha servit de res a un Logroñés que ha tornat a evidenciar les seves limitacions ofensives. En canvi, el conjunt arlequinat n’ha tingut prou amb una fuetada per deixar el partit pràcticament sentenciat. Una internada de Moha ha acabat amb la passada de la mort a un Cristian Herrera infal·lible. De fet, ell solet ha decidit aquest atípic duel en dues fases i dos gols.

El 2-0 ha estat un cop massa dur per la UD Logroñés. Hauria pogut recuperar l’esperança en el minut 74 si l’assistent no hagués aixecat el banderí per anul·lar una rematada a la xarxa de Clau Mendes per un fora de joc almenys discutible. Els visitants han protestat moltíssim. Ha estat la seva única ocasió. El Sabadell ha controlat el tram final sense passar angúnies. Mai s’ha complicat la vida. Ha fet el que havia de fer i amb una efectivitat del cent per cent ha certificat tres punts d’or que li permeten allunyar-se de la zona de perill i enfonsar un rival directe abans de rebre, dissabte, la visita del Barcelona At. Missió complerta.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Guillem Molina, Pau Resta, César Morgado, David Astals, Corbalán, Adán Gurdiel (Juanmi Carrión, m. 75), Raúl Baena, Pau Víctor (Dieste, m. 84), Cristian Herrera (Álex Gualda, m. 84) i Moha Keita (Vladys, m. 92).

UD Logroñés: Alejandro Daza; Attipoe, Markel Lozano, David Fernández, Eudald Vergés, Algarra, Doncel (Schutte, m. 79), Dani Pichín, Clau Mendes, Xavi Boniquet i Rufo.

Àrbitre: Luis Bastard Servera (Comitè Balear). Grogues: Markel Lozano.

Gol: 2-0, minut 57: Cristian Herrera.

Incidències: 3.026 espectadors a la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO