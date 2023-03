Coincidint amb el període de vacances escolars de Setmana Santa, i per tal d’afavorir la conciliació de les famílies, l’Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa un nou servei d’acollida gratuït i adreçat a infants de 3 a 12 anys. El servei estarà disponible des del dilluns 3 al dijous 6 d’abril, ambdós inclosos, en horari de matí (de 8.30 a 14 hores) i es podran apuntar els infants per dies o per tota la setmana.

Es durà a terme en 3 centres cívics: el Centre Cívic de Ca n’Oriac, al de la Creu Alta-Cal Balsach i al de Torre-romeu. Els infants estaran a càrrec de professionals del lleure i podran gaudir d’una programació d’activitats diverses i adaptades a totes les franges d’edat, que inclouran tallers, contes i jocs.

Inscripcions fins al pròxim dijous

Les inscripcions s’han obert aquest divendres al web de l’Ajuntament i es podran fer fins al dijous 30 de març. L’Ajuntament recomana fer reserva prèvia de plaça, tot i que si queden vacants es podrà fer ús del servei amb la inscripció presencial al mateix moment.

L’acció està finançada pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és promoure accions que facilitin la conciliació de les famílies amb infants, crear llocs de feina en aquest sector i reconèixer la cura no formal.

La tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Benestar animal i Participació, Marta Morell, ha explicat que davant l’èxit dels espais de canguratge per les festes de Nadal, s’ha decidit seguir apostant per continuar donant aquest servei en el període no lectiu de Setmana Santa. “És molt important que des de l’Ajuntament fem polítiques feministes que també ajudin a les famílies a la conciliació de la vida laboral i familiar”, ha remarcat.