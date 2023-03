Podem presenta les seves candidatures com a “única alternativa als de sempre”

La precampanya electoral avança sense aturador. Les formacions polítiques saben que la cita del pròxim 28 de maig és clau i, per això, cada cop més es van veient més actes a la ciutat. Aquest dissabte al matí ha estat el torn de Podem, qui ha volgut presentar alguns plats forts del seu projecte polític. El partit lila ho ha fet al centre Cívic de Can Rull amb un acte anomenat ‘La força que transforma’. Cita, que ha comptat amb la presència de pesos pesants de la formació i on s’ha aprofitat l’ocasió per posar en valor la feina feta aquests anys i, en especial, el que han aconseguit dins el govern de coalició de l’estat.

“El PSOE no pot dubtar”

Una de les primeres intervencions ha estat la d’Isa Serra, portaveu de Podemos. Al seu discurs ha començat parlant de la recent moció de censura. “Davant les manipulacions veiem que només hi ha dues alternatives, o un govern de dretes o un de coalició d’esquerres”. A continuació, ha reivindicat la feina feta dins el govern espanyol: “Aquesta legislatura ha suposat un avenç pels drets de diversos col·lectius socials, hem aconseguit moltes coses gràcies a obrir debats públics”. Uns avenços que, com ha expressat no sempre han estat fàcils d’acordar amb el PSOE a qui ha acusat d’incomplir alguns acords. “Hem forçat per assolir canvis, però encara ens queden reptes com la llei mordassa, la regulació dels preus, el dret a l’habitatge digne i blindar la llei del sí és sí”.

Després ha estat el torn d’Ángela Rodríguez ‘Pam’, número 2 del Ministeri d’Igualtat. “Les polítiques públiques són imprescindibles per garantir millors drets per a la ciutadania i també per a les dones”, ha expressat tot posant en valor l’aconseguit dins el govern estatal. Polítiques “feministes”, com bé ha dit, que han permès establir lleis com la de l’avortament, la baixa menstrual, el sí és sí o la llei trans. “Hem obtingut molt, però no ens conformem perquè queden moltes coses a millorar i hi ha gent que ho necessita”, ha assegurat. ‘Pam’ també ha parlat dels seus socis a la coalició i els ha llançat un avís: “Cal que el PSOE s’aclareixi i s’allunyi del PP. No pot dubtar més, el seu lloc és al costat dels partits d’esquerres i feministes fent polítiques transformadores”.

“Estem canviant el país”

Com a representant del partit a Catalunya ha assistit, Conchi Abellán, coordinadora de Podem. Inicialment, les seves paraules s’han dirigit a Serra i ‘Pam’ a qui ha elogiat per la seva feina. Tot seguit, ha agraït la feina i el compromís de la militància: “Fa anys que treballem per canviar el país, ara ho estem fent i és gràcies a l’esforç de tots”. Un canvi, però, que té les seves dificultats. “Amb aquest temps hem vist que governar no ho és tot, hem trobat moltes traves i un PSOE plegat als lobies”, ha reblat. Una situació en la qual l’existència de Podem “ha estat clau”. “Gràcies a nosaltres hem tingut els ertos, la llei de l’avortament o la reforma laboral, perquè som els únics que hem qüestionat al poder”, ha assegurat.

En clau local ha parlat Alejandra Sandoval, portaveu de Podem Sabadell i candidata d’ECP Sabadell. Sandoval ha expressat l’esforç i el compromís dels militants davant “les pressions que rebem per fer la nostra activitat política”. També ha criticat el govern “dels de sempre” i ha presentat la candidatura de Joan Mena- qui ha assistit a l’acte com a públic- com a única alternativa “als de sempre”.

A l’acte també hi han intervingut Lucas Ferro, diputat i alcaldable per Molins de Rei i Andrés Medrano, alcaldable per Rubí. Ambdós candidats han parlat de la importància del municipalisme i com de claus són les pròximes eleccions del maig. “Necessitem que els ajuntaments siguin la primera línia de defensa dels nostres veïns”, ha afirmat Ferro.