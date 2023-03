El vòlei del Club Natació Sabadell assoleix la permanència per la via ràpida (3-0)

Amb contundència i sense concessions. El Club Natació Sabadell femení ha assolit la permanència a la Primera Nacional després de superar per 3-0 a un rival directe com el Gavà en un pavelló de Les Naus que oferia un sensacional ambient. Les jugadores de Xavi Perales s’han contagiat del caliu de la graderia i no han donat opció en cap moment a la reacció del conjunt gavanenc.

Cal recordar que per assegurar la continuïtat a la categoria sense dependre de ningú només valia un triomf per tres sets a zero o un 3-1. El Club Natació ha sortit molt endollat des del primer minut, com demanava el tècnic. Aquesta vegada la concentració ha estat absoluta i en el primer set ha quedat palès amb un 25-15 que encarrilava la victòria.

Celebració

El conjunt sabadellenc s’ha convertit en un autèntic tsunami de joc i efectivitat, tant en defensa com en atac, en el segon set. Així ho ha reflectit el guarisme inapel·lable de 25-10. El Gavà ha estat incapaç de refer-se i en el tercer set ha claudicat definitivament davant l’exhibició local amb un 25-17 que posava la cirereta i desfermava l’eufòria sobre la pista i a les graderies. Una jornada rodona per celebrar una permanència patida després d’una temporada complicada per la notable remodelació a la plantilla. Objectiu assolit per la via ràpida.

