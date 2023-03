1300 corredors omplen de solidaritat l’onzena edició de la ‘Corro Contra el càncer’

L‘onzena edició de la cursa ‘Corro Contra el càncer‘ s’ha celebrat aquest diumenge amb un gran èxit. Els gairebé 1300 participants així ho han corroborat. Enguany, la pionera activitat iniciada per Lluís Domingo l’any 2011 ha tornat a celebrar-se com és habitual sense restriccions. Una jornada com ‘les de sempre’ que de nou, i com és tradició des del 2017, ha estat organitzada per l’entitat WeRun.

Números 1

De bon matí, centenars de samarretes roses han omplert el barri de La Creu Alta. Totes elles es dirigien a un punt de sortida, situat davant el pavelló de Can Balsach. Tota una ‘legió’ de solidaris i solidàries mobilitzats per una bona causa. Amb el número 1 al pit. Ja que en aquesta cursa tots els participants són números 1.

Abans del tret de sortida hi havia nervis, però amb el seu so el que s’ha desfermat han estat els somriures. I és que aquesta cursa és diferent. Hi ha qui corre, sí, però també qui camina, va amb la mascota, la fa acompanyat o fins i tot porta el cotxet de l’infant. Perquè a la ‘Corro Contra el càncer’ participar ja és guanyar.

“Èxit total”

Pel president de WeRun, Aleix Ribell, l’onzena edició ha estat com tornar a començar. “Ha sigut com una edició 0, la primera que podem fer amb una inscripció normal després de la pandèmia”, ha expressat. Valorant la xifra de participació i davant la gran oferta cultural que hi havia aquest diumenge a la ciutat ha considerat que “És una xifra espectacular i un èxit total, sempre volem ser més gent, però estem molt satisfets del volum que hem obtingut”. Pel que fa a ingressos Ribell considera que es poden haver assolit al voltant d’uns 8500-9000 €. Un donatiu provinent d’inscripcions, venda de samarretes i material. “És un projecte totalment altruista i solidari, la gent ho sap i sempre respon. A canvi els oferim esport i acolliment, sobretot a les persones i famílies que pateixen aquesta malaltia”.

Uns resultats que, com bé ha expressat, generen “molta satisfacció”. “És un dels projectes més bonics que puc liderar, cada minut dona sentit al que fas. Per la gent que participa i sobretot per qui rep escalf i ajuda”, ha assegurat Ribell.

La cursa, de cinc quilòmetres, ha estat també complementada per tres masterclass per amenitzar la jornada a la plaça de La Creu Alta: Ballet Fit, a càrrec del CT Sabadell, zumba (CN Sabadell) i Ioga (Inspira’m).