Millores als accessos de la Mola

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha emprès aquest març diverses actuacions que tenen com a objectiu la protecció contra la degradació i l’erosió existent al llarg del camí dels Monjos, itinerari que realitzen aproximadament uns 200.000 usuaris cada any, per accedir al conjunt monumental del monestir de Sant Llorenç de Munt (la Mola). Aquesta actuació, que té una durada de dos mesos, vol donar valor aquest patrimoni natural i cultural situat en terme municipal de Matadepera.

L’objectiu del projecte és tornar a consolidar el camí dels Monjos amb un únic traçat, sobretot fent l’esforç en les zones erosionades pel pas d’usuaris i pel pas del temps, tenint en compte que darrerament el cicle de pluges està canviant, són més intenses i menors en número, i eliminar les dreceres improvisades pels usuaris per retallar recorregut i que malmeten l’estat de conservació de l’estat del camí. El pressupost total ascendeix a 47.479,38 euros.

L’actuació principal, que està executant l’empresa Naturalea, consisteix a eliminar progressivament esglaons de pedra per posar-hi empedrats continus. Amb aquesta actuació es vol obtenir un perfil i una superfície més confortable per al trepig, alhora que resistent (a causa del pendent existent), per tal de reduir el percentatge de visitants que eludeixen els esglaons i cerquen vies de pas alternatives. També es contemplen actuacions secundàries encaminades a restaurar esglaons que no es puguin reconvertir en empedrats, calçar el camí principal dels Monjos, eliminar dreceres, senyalitzar la necessitat de no sortir del camí, netejar cunetes i reconduir l’aigua de la pluja.